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Vatandaşa nefes aldıracak düzenleme! İhtiyaç kredileri ve kredi kart borçları yeniden yapılandırılıyor

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Vatandaşa nefes aldıracak düzenleme! İhtiyaç kredileri ve kredi kart borçları yeniden yapılandırılıyor
Ekonomik zorluklarla mücadele edip ihtiyaç kredisi ve kredi kartlarına yüklenen ve bu borçları ödemede zorluk çeken vatandaşları nefes aldıracak bir düzenleme ile ihtiyaç kredileri ve kredi kart borçları yeniden yapılandırılıyor. İşte taksit sayıları ve oranları.
Vatandaşa nefes aldıracak düzenleme! İhtiyaç kredileri ve kredi kart borçları yeniden yapılandırılıyor 1 112

Vatandaşı rahatlatacak kredi kartı ve ihtiyaç kredilerindeki borç yapılandırması bankaların kafasını karıştırdı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile bankalar toplantı yaptı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararlarının ardından uygulama usullerini tartıştı.

Vatandaşa nefes aldıracak düzenleme! İhtiyaç kredileri ve kredi kart borçları yeniden yapılandırılıyor 2 212

Vatandaşı rahatlatacak kredi kartı ve ihtiyaç kredilerindeki borç yapılandırması bankaların kafasını karıştırdı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile bankalar toplantı yaptı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararlarının ardından uygulama usullerini tartıştı.

Vatandaşa nefes aldıracak düzenleme! İhtiyaç kredileri ve kredi kart borçları yeniden yapılandırılıyor 3 312

Borç yapılandırmanın uygulamasıyla ilgili soru işaretleri için TBB, BDDK ve TCMB'den görüş isteyecek. Bankacılar, kararda miladın 26 Eylül olduğunu ancak bundan sonraki borçların kapsamda olup olmadığının netleşmesi gerektiğini belirtiyor.

Vatandaşa nefes aldıracak düzenleme! İhtiyaç kredileri ve kredi kart borçları yeniden yapılandırılıyor 4 412

TCMB'nin düşük kart borcu olana daha düşük faiz uygulamasının bankaların IT programlarında değişiklik gerektirdiğini belirten bankacılar, "Bu konuda IT birimlerimiz proje hazırlayacak. TCMB'nin belirlediği faizlerin sisteme girmesi gerekiyor" dedi.

Vatandaşa nefes aldıracak düzenleme! İhtiyaç kredileri ve kredi kart borçları yeniden yapılandırılıyor 5 512

Bankalar, 26 Eylül'de vadesi gelmeyen taksitlerin de yapılandırılıp yapılandırılmayacağını, yapılandırılan kartların açık kalmasının zorunlu olup olmadığını, yapılandırıp taksidini ödemeyenler için yeniden yapılandırma mı yapılacağını yoksa bu borçlunun takibe mi gireceğini sordu. Önümüzdeki günlerde TBB'nin bu cevaplara göre bankalara bir yazı yazarak süreci başlatması bekleniyor. Daha sonra vatandaşlar borcu olan bankaya giderek borç yapılandırmasını yapabilecek.

Vatandaşa nefes aldıracak düzenleme! İhtiyaç kredileri ve kredi kart borçları yeniden yapılandırılıyor 6 612

60 AYA KADAR YAPILANDIRMA FIRSATI

BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkânı getirmişti. Kredi kartında asgari borcunu ödeyemeyen, ihtiyaç kredisinde ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan borç yapılandırılabilecek.

Vatandaşa nefes aldıracak düzenleme! İhtiyaç kredileri ve kredi kart borçları yeniden yapılandırılıyor 7 712

TAKİBE DÜŞMÜŞ BORÇLARIN TOPLAMI 90 MİLYAR TL

Sabah Gazetesi'nden Metin Can'ın haberine göre BDDK ve Merkez Bankası kararları kapsamında yeniden yapılandırmaya konu takibe düşmüş tüketici borçlarının toplam tutarı 90 milyar liraya yaklaşmış durumda.

Vatandaşa nefes aldıracak düzenleme! İhtiyaç kredileri ve kredi kart borçları yeniden yapılandırılıyor 8 812

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

Düzenlemeye göre, 50 bin TL borcu olan bir kişi 12 ay vadeye yayıp aylık 5 bin 340 TL taksitle ödeyebilecek. Böylece 50 bin TL'lik borcun toplam geri ödemesi 64 bin 91 TL'ye çıkacak.

Vatandaşa nefes aldıracak düzenleme! İhtiyaç kredileri ve kredi kart borçları yeniden yapılandırılıyor 9 912

Aynı şekilde 100 bin TL borcu olan bir kişi, borcunu 12 ay taksitle ödemek istediğinde aylık 10 bin 681 lira taksit ödeyecek. Böylece 12 ay sonunda 100 bin TL'lik borcun ödemesi 128 bin 181 liraya ulaşacak.

Vatandaşa nefes aldıracak düzenleme! İhtiyaç kredileri ve kredi kart borçları yeniden yapılandırılıyor 10 1012

50 bin TL'lik borcunu 60 ayda ödemek isteyenlerin aylık taksidi 2 bin 222 lira olacak. Bu durumda 60 ay sonunda 50 bin TL'lik borcun ödemesi 133 bin 686 lira olarak gerçekleşecek.

Vatandaşa nefes aldıracak düzenleme! İhtiyaç kredileri ve kredi kart borçları yeniden yapılandırılıyor 11 1112

100 bin TL borcu olan kişinin ise aylık taksiti 4 bin 456 lira olacak. Bu durumda 100 bin TL'lik borç 60 ay sonunda 267 bin 374 lira olarak geri ödenecek. Borç yüzde 3.11 faizle yapılandırılacak.

Vatandaşa nefes aldıracak düzenleme! İhtiyaç kredileri ve kredi kart borçları yeniden yapılandırılıyor 12 1212

TCMB, kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını da kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı. Bu kapsamda belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Banka düşük borcu olana daha az faiz uygulayacak.

KAYNAK: SABAH

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