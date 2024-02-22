Otobüsteki yolcuların hayatını hiçe saydı! Üst üste kaza atlatan şoförü, yolcular ihbar etti!

Antalya Otogarı’ndan Şırnak’a giden şehirlerarası yolcu otobüsü, seyir halinde 2 kere kaza atlatması sonucu otobüste bulunan yolcular, polisi arayarak şoförün alkollü olabileceğini söyledi.

YAYINLAMA
Google News
Otobüsteki yolcuların hayatını hiçe saydı! Üst üste kaza atlatan şoförü, yolcular ihbar etti!

Şırnak’a gitmek üzere Antalya Otogarı’ndan yola çıkan şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait otobüste yolculuk yapan vatandaşlar, otobüsün üst üste kazalar atlatması üzerine polisi arayarak şoförün alkollü olabileceğini söyledi.

Trafik ekipleri tarafından Manavgat Otogarı’nda durdurulan otobüsün şoförü yapılan kontrolde alkollü çıktı, otobüsteki yolcuların büyük bölümü şoför değişmesine rağmen otobüse binmeye cesaret edemedi. Otobüs şoförüne ikinci kez alkollü araç kullanmaktan dolayı para cezası uygulandı, sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu.

Otobüsteki yolcuların hayatını hiçe saydı! Üst üste kaza atlatan şoförü, yolcular ihbar etti!

Şırnak’a gitmek üzere Antalya Otogarı’ndan çıkan şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüste yolculuk yapan bazı yolcular, aracın hareket etmesinden kısa bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak seyahat ettikleri otobüsün şoförünün aracı tehlikeli bir şekilde kullandığını, 2-3 kez kaza tehlikesi atlattıklarını ve şoförün alkollü olabileceğini dile getirdiler.

Otobüsteki yolcuların hayatını hiçe saydı! Üst üste kaza atlatan şoförü, yolcular ihbar etti!

0,53 promil alkollü çıktı

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar doğrultusunda Manavgat Otogarı’nda söz konusu otobüsü durdurdu. Otobüsü kullanan Hüseyin A’nın yapılan kontrolünde 0,53 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce de alkollü araç kullandığı tespit edilen Hüseyin A.’ya 8 bin 765 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine ikinci kez alkollü araç kullandığından dolayı 2 yıl süreyle el konuldu. Ayrıca araç sürücüsünün 2 yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurmuş olmasından dolayı ehliyetine 2 ay daha el konuldu.

Otobüsteki yolcuların hayatını hiçe saydı! Üst üste kaza atlatan şoförü, yolcular ihbar etti!

Yolcuların büyük bölümü otogarda indi

İhbarı yapan yolcular Antalya’dan çıktıkları andan itibaren otobüsün durup kalkarken sert hareketler yaptığını, yol boyunca yol kenarında bulunan bariyerlere ve diğer araçlara çarpma tehlikesi yaşandığını belirterek, kaza yapmadan Manavgat’a geldikleri için şanslı olduklarını dile getirdi.

Otobüsteki yolcuların hayatını hiçe saydı! Üst üste kaza atlatan şoförü, yolcular ihbar etti!

Şoför değişse de binmeye cesaret edemediler

Cezai işlemlerin tamamlanması ve otobüs şoförünün değiştirilerek otobüsün yoluna devam etmeye hazırlandığı sırada yolculuk yapanların büyük bölümü otobüste yolculuk yapamayacaklarını belirterek valizlerini alıp araçtan indi. Bu sırada alkollü şoför ile yolcular arasında ödedikleri ücretin geri verilmesi konusunda ufak çaplı bir tartışma yaşandı. Emniyet görevlilerinin araya girmesinin ardından yolculara ödedikleri para iade edildikten sonra otobüs kalan yolcularla yoluna devam etti.

Sakarya’da bir ilk! Evde hemodiyaliz hizmeti başladıSakarya’da bir ilk! Evde hemodiyaliz hizmeti başladı

Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı... Feyza Altun davasında yeni gelişme: 3 yıla kadar ...Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı... Feyza Altun davasında yeni gelişme: 3 yıla kadar ...

Tokat Valisi Hatipoğlu, heyelandan etkilenen köyde incelemelerde bulunduTokat Valisi Hatipoğlu, heyelandan etkilenen köyde incelemelerde bulundu

Fatih’te kapkaççı şoku! Hırsızın, tramvay bekleyen kadının telefonunu çalıp kaçtığı anlar kamerada!Fatih’te kapkaççı şoku! Hırsızın, tramvay bekleyen kadının telefonunu çalıp kaçtığı anlar kamerada!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tokat Valisi Hatipoğlu, heyelandan etkilenen köyde incelemelerde bulundu
Tokat Valisi Hatipoğlu, heyelandan etkilenen köyde incelemelerde bulundu
İzmir’de akıl almaz pusu! Zile basıp saklanan torun, dedesi kapıyı açınca kurşun yağdırdı!
İzmir’de akıl almaz pusu! Zile basıp saklanan torun, dedesi kapıyı açınca kurşun yağdırdı!
MİT'ten başarılı operasyon! PKK/YPG’li Renas Amed kod adlı terörist, etkisiz hale getirildi!
MİT'ten başarılı operasyon! PKK/YPG’li Renas Amed kod adlı terörist, etkisiz hale getirildi!
Ankara’da korku dolu saatler! 7 yaşındaki çocuğunu silahla rehin aldı!
Ankara’da korku dolu saatler! 7 yaşındaki çocuğunu silahla rehin aldı!
Son Haberler
Hastanede inanılması güç hata! Öldü diye morga kaldırılan kadın 5 saat sonra dirildi
Hastanede inanılması güç hata! Öldü diye morga kaldırılan kadın 5 saat sonra dirildi
Muş'ta 3 ayaklı doğan oğlak, sahibinin maskotu oldu!
Muş'ta 3 ayaklı doğan oğlak, sahibinin maskotu oldu!
Otobüsteki yolcuların hayatını hiçe saydı! Üst üste kaza atlatan şoförü, yolcular ihbar etti!
Otobüsteki yolcuların hayatını hiçe saydı! Üst üste kaza atlatan şoförü, yolcular ihbar etti!
Sakarya’da bir ilk! Evde hemodiyaliz hizmeti başladı
Sakarya’da bir ilk! Evde hemodiyaliz hizmeti başladı
Kuyumcu esnafı sıkıntı yaşıyor: Piyasada yeteri miktarda altın bulunamıyor…
Kuyumcu esnafı sıkıntı yaşıyor: Piyasada yeteri miktarda altın bulunamıyor…
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul’da 7’nin üzerinde deprem bekliyor…
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul’da 7’nin üzerinde deprem bekliyor…
Çok Okunanlar
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı durdurulamıyor! Gram altın ne kadar oldu? İşte 22 Şubat 2024 Perşembe güncel altın fiyatları
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı durdurulamıyor! Gram altın ne kadar oldu? İşte 22 Şubat 2024 Perşembe güncel altın fiyatları
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 22 Şubat 2024 Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 22 Şubat 2024 Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
CHP'nin kalesi yıkılıyor mu? Son anket sonuçları yayınlandı, Cumhur ittifakı İzmir'i kazanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı
CHP'nin kalesi yıkılıyor mu? Son anket sonuçları yayınlandı, Cumhur ittifakı İzmir'i kazanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı
Kuyumcu esnafı sıkıntı yaşıyor: Piyasada yeteri miktarda altın bulunamıyor…
Kuyumcu esnafı sıkıntı yaşıyor: Piyasada yeteri miktarda altın bulunamıyor…
JASAT ekiplerini kapıda gören firari 4’üncü kattan aşağı atladı!
JASAT ekiplerini kapıda gören firari 4’üncü kattan aşağı atladı!
Trabzon açıklarında hareketli dakikalar! Teknede bomba paniği!
Trabzon açıklarında hareketli dakikalar! Teknede bomba paniği!
Yorumlananlar
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar