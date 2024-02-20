Otobüste, ayağı ağrıyan kadın yer istedi, gözüne yumruğu yedi!

Kadıköy'de bindiği toplu taşıma aracında yer istediği adamın, yumruklu saldırısına uğrayan kadının görüntüleri, güvenlik kameralarına yansıdı.

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Otobüste, ayağı ağrıyan kadın yer istedi, gözüne yumruğu yedi!

Kadıköy'de toplu taşıma aracına binen Reyhan Demirtaş isimli bir kadın, yer istediği adamın yumruklu saldırısına uğradı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kadıköy Göztepe köprüsü mevkiinde, saat 20.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Reyhan Demirtaş(39) isimli kadın, iş çıkışında evine gitmek için İETT'ye ait 320A numaralı otobüse bindi. Otobüsün içinde Muhammer isimli şahıstan yer istedi. Bunun üzerine aralarında tartışma yaşandı.

Otobüste, ayağı ağrıyan kadın yer istedi, gözüne yumruğu yedi!

Tartışmanın büyümesiyle bir anda öfkelenen Muhammer isimli şahıs ayağa kalkarak Reyhan Demirtaş'ın sol gözüne yumruk ve tekme attı. Saldırı anında otobüsün içinde olan bir polis memuru olaya müdahale etti. Saldırgan şahıs polis memuru tarafından sakinleştirildi. Olayın yaşandığı anlar ise İETT otobüsünün kamerasına anbean yansıdı. Saldırıya uğrayan Reyhan Demirtaş ise karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Otobüste, ayağı ağrıyan kadın yer istedi, gözüne yumruğu yedi!

Saldırıya uğrayan talihsiz kadın, "Göztepe Köprüsü'nden otobüse bindim. Ufak bir çocuk vardı. Hanımefendi çocuğunun kucağına alınamayacağı söyledi. 7-8 yaşlarındaydı. Yer arıyordum. Dizimden rahatsızım, yer aradım. Baktım 3-4 yaşında bir çocuk var, bir adamın yanında. Adamdan müsaade istedim. 'Çocuğunuzu kucağınıza alır mısınız, oturmak istiyorum' dedim. Aramızda bir konuşma geçti. Dedi ki engelliler, yaşlılar ve hamileler oturur dedi bana. Ben de çocuk küçük sizin kucağınıza oturabilir dedim. O an bir anda gözüme yumruğu bir vurdu. Sonra karın boşluğuma tekme attı. Gözüme vurduğu an yıldızlar oluştu. Bana vurunca midem bulandı nefesim kesildi. Bir polis memuru vardı otobüsün içinde bana kartını gösterdi müdahale etti. Herkes beni orada mertçe korudu. Polis çağırın dedim. Maddi manevi tazminat davası açtım. Karakola gittim şikayetçi oldum" dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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