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Orta Doğu'da kriz büyüyor! İran'da uçak seferleri iptal edildi

İsrail, stratejik hedeflere hava saldırıları düzenlediği İran'da uçuşların tamamını iptal etti.

Orta Doğu'da kriz büyüyor! İran'da uçak seferleri iptal edildi
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İsrail, stratejik hedeflere hava saldırıları düzenlediği İran'da uçuşların tamamını iptal etti. İran Sivil Havacılık Kurumu sözcüsü, uçuşların ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.

İsrail, stratejik hedeflere hava saldırıları düzenlediğini açıkladıktan sonra İran'da tüm uçuşlar iptal edildi.

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İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, ülkedeki tüm uçuşların iptal edildiğini Tesnim Haber Ajansı'na bildirdi.

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