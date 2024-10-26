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Resmen şifa dağıtıyor! Canan Karatay o yiyeceğin bütün sırrını açıkladı

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Resmen şifa dağıtıyor! Canan Karatay o yiyeceğin bütün sırrını açıkladı
Canan Karatay, takipçilerine tarhana çorbasının lezzetini ve şifasını beş kat arttırmanın sırrını verdi.
Resmen şifa dağıtıyor! Canan Karatay o yiyeceğin bütün sırrını açıkladı 1 14

Soğuk havalar başladı ve insanlar grip ve soğuk algınlığı ile mücadele etmeye çalışıyor. Grip aşısı yaptırmayı reddeden kişiler ise hastalıklardan korunmak için doğal yöntemlere yöneliyor.

Resmen şifa dağıtıyor! Canan Karatay o yiyeceğin bütün sırrını açıkladı 2 24

Doğal yol ve tarif söz konusu olduğunda Prof. Dr. Canan Karatay akıllara geliyor. Ünlü doktor kış için o çorbayı tüketin çağrısında bulundu.

Resmen şifa dağıtıyor! Canan Karatay o yiyeceğin bütün sırrını açıkladı 3 34

Canan Karatay aynı zamanda tarhana yapmanın temel yöntemleri hakkında da bilgi verdi. Canan Karatay, tarhananın kurutma aşamasında mümkün olduğu kadar çok kurutulması gerektiğini söyledi. Bu sayede elle tutma aşamasında o kadar az yorgunluk vereceğini söyledi.

Resmen şifa dağıtıyor! Canan Karatay o yiyeceğin bütün sırrını açıkladı 4 44

Canan Karatay'ın tarifini verdiği tarhanayı yapmak için öncelikle domates, biber ve soğanın kabuklarını soyarak doğramak gerekir. Ancak biberin çekirdeklerini çıkarın.

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