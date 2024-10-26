Resmen şifa dağıtıyor! Canan Karatay o yiyeceğin bütün sırrını açıkladı

Canan Karatay aynı zamanda tarhana yapmanın temel yöntemleri hakkında da bilgi verdi. Canan Karatay, tarhananın kurutma aşamasında mümkün olduğu kadar çok kurutulması gerektiğini söyledi. Bu sayede elle tutma aşamasında o kadar az yorgunluk vereceğini söyledi.



