Resmen şifa dağıtıyor! Canan Karatay o yiyeceğin bütün sırrını açıkladı

Soğuk havalar başladı ve insanlar grip ve soğuk algınlığı ile mücadele etmeye çalışıyor. Grip aşısı yaptırmayı reddeden kişiler ise hastalıklardan korunmak için doğal yöntemlere yöneliyor.
Doğal yol ve tarif söz konusu olduğunda Prof. Dr. Canan Karatay akıllara geliyor. Ünlü doktor kış için o çorbayı tüketin çağrısında bulundu.
Canan Karatay aynı zamanda tarhana yapmanın temel yöntemleri hakkında da bilgi verdi. Canan Karatay, tarhananın kurutma aşamasında mümkün olduğu kadar çok kurutulması gerektiğini söyledi. Bu sayede elle tutma aşamasında o kadar az yorgunluk vereceğini söyledi.
Canan Karatay'ın tarifini verdiği tarhanayı yapmak için öncelikle domates, biber ve soğanın kabuklarını soyarak doğramak gerekir. Ancak biberin çekirdeklerini çıkarın.