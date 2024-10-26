Asgari ücretli bu habere üzülecek! 2025 zammı için kötü haber geldi

Ücretlilerin maaşları, enflasyon nedeniyle her geçen gün azalıyor. Uzun süredir, milyonlarca insan asgari ücretin artmasını bekliyor. Bloomberg'in haberine göre, asgari ücret artışında yüzdelik bir oran ilk kez uygulandı. İddialara göre asgari ücret yüzde 25 artacak.

Washington'da yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 para politikasını oluştururken asgari ücret artışı boyutunu da göz önünde bulundurmaları gerektiğini söyledi.

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Karahan'ın Çarşamba günkü yatırımcılarla toplantısından edinilen bilgilere atıfta bulunan kaynaklara göre, yetkililer, 2025 enflasyon görünümüyle yüzde 25 oranında asgari ücret artışının gerçekleşeceğini bildirdi.

YIL SONUNDA BELLİ OLACAK

Asgari ücret belirleme komisyonu, Aralık ayında çalışmalarını bitirecek ve 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti kamuoyuna duyuracak. Asgari ücretle çalışanlar ve diğer ücretli çalışanlar, açıklanacak ücretin bir göstergesi olarak ele alınacaktır.

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Daha önceki ekonomi yönetimi açıklamaları, hedeflenen enflasyonu odak noktasına alan bir yaklaşıma işaret ederken, iş dünyası vergi düzenlemelerini destekledi.