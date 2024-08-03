Donald Trump, görüşme teklifi: Kamala Harris, teklifi reddetti

Donald Trump Jr., başkan yardımcısı Kamala Harris'i FOX News tartışmasına davet ediyor. Daha öncesinde Trump ekranlara çıkmayacağını söylemişti. Bu 2024 başkanlık seçimleriyle ilgili tartışmaları körüklüyor.

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Donald Trump, görüşme teklifi: Kamala Harris, teklifi reddetti

Yakın tarihli bir X gönderisinde, Donald Trump Jr., FOX News'deki tartışmaya katılmak için Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e yaptığı meydan okumayla tartışmaları körükledi.

Bu güncelleme, eski ABD başkanı Donald Trump'ın Harris ile medya ağında bir tartışmayı kabul etmesinden hemen sonra geldi. Oğlunun Harris'e meydan okumak için son zamanlardaki cesur duruşu, piyasa katılımcılarının önemli ilgisini çekti.

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KAMALA HARRİS TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kampanya organizasyonu, Donald Trump kampından Fox News Tartışma önerisini açıkça reddetti. Başkanlık tartışmaları etrafındaki konuşmalar, şu anda ABD siyaset sahnesindeki en tartışmalı konulardan biri olmaya devam ediyor.

Amerikalılar tercih ettikleri adayların konuşmasını duymak için can atarken, zaman ve yer şu anda çekişmesi devam ediyor. Başkan Joe Biden ve Donald Trump arasındaki ilk Başkanlık tartışması Demokrat için beklenmedik çıktı. Tartışma, Biden'ın sağlık durumuyla ilgili endişeleri körükledi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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