Ormanı yakan şahıs mahkemede "Orman sevdalısıyım" desede 8 yıllık hapisten kurtulamadı!

Bursa'da Gündoğdu Köyü'nde ormanı yaktığı iddiasıyla tutuklanan Ali Öner hakkında mahkeme kararını açıkladı. Öner; Savunmasında “Orman sevdalısıyım” desede 'Kasten orman yakmak' suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin lira cezaya çarptırılmaktan kurtulamadı.

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Ormanı yakan şahıs mahkemede "Orman sevdalısıyım" desede 8 yıllık hapisten kurtulamadı!

Bursa'da bir yanda Uludağ diğer yanda Marmara Denizi'nin muhteşem güzelliklerini gören Gündoğdu Köyü'nde ormanı yaktığı iddiasıyla tutuklanan Ali Öner (35) hakkında mahkemeden karar çıktı. Savunmasında “Orman sevdalısıyım” diyen Öner; 'Kasten orman yakmak' suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin lira cezaya çarptırıldı.

Osmangazi ilçesi Gündoğdu Köyü’nde 2023 Temmuz ayında ormanlık alanda birçok noktada yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, engebeli arazi nedeniyle yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü’nün arasözleri de katıldı. Çam ormanları ve koruluk alandaki çok farklı noktada çıkan yangın itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken şüpheli olarak yakalanan Ali Öner (35), jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ormanı yakan şahıs mahkemede "Orman sevdalısıyım" desede 8 yıllık hapisten kurtaramadı!

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten orman yakmak' ve 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakkında dava açılan Öner, savcılık sorgusu ve mahkemede suçlamaları reddetti.

Ormanı yakan şahıs mahkemede "Orman sevdalısıyım" desede 8 yıllık hapisten kurtaramadı!

İlk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ali Öner tekrar hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada ifadelerini tekrar eden Öner, "Ben orman sevdalısıyım. Böyle bir şey asla yapmam. Ormanın yanında çöplük vardı. Çekyat, mobilya ve çeşitli eşyalar oraya atılıyordu. Ben çöplüğü yakmak istedim kötü bir amacım yoktu. Rüzgarın etkisiyle alevler yayılınca bir anda ormanda yangın başladı. Çok korktum panik yaptım. Olay yerinden uzaklaşıp 1 kilometre uzaklıktaki evime gittim. Teras katında çekyatıma uzandım. Bu sırada jandarma gelip beni yakaladı. Suçsuzum" dedi.

Ormanı yakan şahıs mahkemede "Orman sevdalısıyım" desede 8 yıllık hapisten kurtaramadı!
Kararını açıklayan mahkeme heyeti Öner'i, 'Kasten orman yakmak' ve 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçlarından 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin lira cezaya çarptırdı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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