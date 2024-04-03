Bekçi alımları başlıyor! En az lise mezunu alımlar yapılacak

Binlerce kişi heyecanla beklediği bekçi alımı haberini bekliyordu. Başvurular Nisan ve Mayıs aylarında başlarken, haberimizde şartlar ve süreç hakkında tüm ayrıntılar bulunmaktadır.

YAYINLAMA
Google News
Bekçi alımları başlıyor! En az lise mezunu alımlar yapılacak

Bekçi alımları başlıyor. Çok sayıda şehirde alımlar yapılacak. Başvuru için gerekli şartlar, en az lise mezunu ya da dengi okullardan mezun olmak koşuluyla belirlendi. Eskişehir Ticaret Borsası'na bekçi alımı ile ilgili ayrıntılar.

Bekçiler için gerekli koşullar şunlardır: TC vatandaşı olmak, Eskişehir'de ikamet etmek, bir adli sicil kaydının olmaması, kamu haklarından mahrum olmamak, görevi yapmaya engel sağlık sorunlarının olmaması, vardiyalı çalışmaya elverişli olmak, bir yıllık iş tecrübesi olmak ve büro programlarına hakim olmak.

Bekçi alımı için başvurular e-posta yoluyla gönderilir ve özgeçmişler üzerindedir. Bununla birlikte, başvurular 1 Nisan ile 1 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılabilir.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika! Malatya'da 4,5 şiddetinde deprem!
Son dakika! Malatya'da 4,5 şiddetinde deprem!
Gece kulübündeki yangında ölenlerin cenazelerini almaya gelen aileler yoğun kalabalık oluşturdu!
Gece kulübündeki yangında ölenlerin cenazelerini almaya gelen aileler yoğun kalabalık oluşturdu!
Son dakika! Mart enflasyon rakamları açıklandı!
Son dakika! Mart enflasyon rakamları açıklandı!
AK Parti MYK’da detaylar belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim mağlubiyetini iki nedene bağlıyor…
AK Parti MYK’da detaylar belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim mağlubiyetini iki nedene bağlıyor…
Son Haberler
Türkiye, 16 tır insani yardımı daha Gazze’ye ulaştıracak!
Türkiye, 16 tır insani yardımı daha Gazze’ye ulaştıracak!
Bekçi alımları başlıyor! En az lise mezunu alımlar yapılacak
Bekçi alımları başlıyor! En az lise mezunu alımlar yapılacak
Tekirdağ'da zincirleme kaza! Askerleri taşıyan araçla birlikte 3 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var!
Tekirdağ'da zincirleme kaza! Askerleri taşıyan araçla birlikte 3 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var!
TÜİK, enflasyon ile beraber ÜFE verilerini de paylaştı: İşte rakamlar…
TÜİK, enflasyon ile beraber ÜFE verilerini de paylaştı: İşte rakamlar…
3 Nisan 2024 Çarşamba günlük burç yorumlar! Aşk, sağlık, kariyer, işte sizi bekleyen tüm gelişmeler
3 Nisan 2024 Çarşamba günlük burç yorumlar! Aşk, sağlık, kariyer, işte sizi bekleyen tüm gelişmeler
Seçim sonrası ilk MYK: Ömer Çelik’e açık açık soruldu, neden kaybettiniz?
Seçim sonrası ilk MYK: Ömer Çelik’e açık açık soruldu, neden kaybettiniz?
Çok Okunanlar
3 Nisan 2024 Çarşamba günlük burç yorumlar! Aşk, sağlık, kariyer, işte sizi bekleyen tüm gelişmeler
3 Nisan 2024 Çarşamba günlük burç yorumlar! Aşk, sağlık, kariyer, işte sizi bekleyen tüm gelişmeler
Son dakika! Mart enflasyon rakamları açıklandı!
Son dakika! Mart enflasyon rakamları açıklandı!
Son dakika! Malatya'da 4,5 şiddetinde deprem!
Son dakika! Malatya'da 4,5 şiddetinde deprem!
Batman’da hareketli gece! Terör yandaşları Van'ı bahane ederek, ortalığı birbirine kattı!
Batman’da hareketli gece! Terör yandaşları Van'ı bahane ederek, ortalığı birbirine kattı!
Hatay’da 2. sırada kalan CHP itiraz için İl Seçim Kurulu’na koştu!
Hatay’da 2. sırada kalan CHP itiraz için İl Seçim Kurulu’na koştu!
2 Nisan 2024 Salı günü tüm burç yorumları nelerdir? Bugün hayatınızda neler değişecek?
2 Nisan 2024 Salı günü tüm burç yorumları nelerdir? Bugün hayatınızda neler değişecek?
Yorumlananlar
12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahısa işte böyle meydan dayağı attılar!
12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahısa işte böyle meydan dayağı attılar!
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 Pazar tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 Pazar tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Salih Tuna'dan çok çarpıcı köşe yazısı: ''Fondaş medya oğul Erbakan'ı öve öve bitiremiyor''
Salih Tuna'dan çok çarpıcı köşe yazısı: ''Fondaş medya oğul Erbakan'ı öve öve bitiremiyor''
Erdoğan müjdeyi verdi: Emekliye ek zam kapıda
Erdoğan müjdeyi verdi: Emekliye ek zam kapıda