Bekçi alımları başlıyor! En az lise mezunu alımlar yapılacak

Bekçi alımları başlıyor. Çok sayıda şehirde alımlar yapılacak. Başvuru için gerekli şartlar, en az lise mezunu ya da dengi okullardan mezun olmak koşuluyla belirlendi. Eskişehir Ticaret Borsası'na bekçi alımı ile ilgili ayrıntılar.

Bekçiler için gerekli koşullar şunlardır: TC vatandaşı olmak, Eskişehir'de ikamet etmek, bir adli sicil kaydının olmaması, kamu haklarından mahrum olmamak, görevi yapmaya engel sağlık sorunlarının olmaması, vardiyalı çalışmaya elverişli olmak, bir yıllık iş tecrübesi olmak ve büro programlarına hakim olmak.

Bekçi alımı için başvurular e-posta yoluyla gönderilir ve özgeçmişler üzerindedir. Bununla birlikte, başvurular 1 Nisan ile 1 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılabilir.