Ormanda rastladığı tilkiye "Gel oğlum" diyerek elindeki etle besledi!

Bolu'da vatandaşların gece vaktinde ormanlık alanda bulunduğu sırada yanlarına yiyecek aramak için gelen tilkiyi görünce "Gel oğlum" diyerek ellerindeki tavuk etini uzatarak beslediler.

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Ormanda rastladığı tilkiye "Gel oğlum" diyerek elindeki etle besledi!

Bolu'da akşam saatlerinde ormanlık alanda yiyecek arayan tilkiye rastlayan bir vatandaş, "Gel oğlum" diyerek tilkiyi yanına çağırdı ve elindeki tavuk parçasıyla besledi.

Ormanda rastladığı tilkiye "Gel oğlum" diyerek elindeki etle besledi!

Bolu'da gece saatlerinde Gölköy mevkiinde bulunan ormanlık alanda aç kalan tilki, yiyecek aramaya başladı. Bir süre gezen tilkiye ormanlık alandan geçen vatandaşlar rastladı. Tilkiyi cep telefonu kamerasıyla video kaydına alan vatandaş, "Gel oğlum" diyerek tilkiyi yanına çağırdı.

Vatandaş, otomobilinde bulunan tavuk parçasıyla tilkiye yaklaştı. Tilkiyi elleriyle besleyen vatandaş o anları saniye saniye kaydetti.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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