Türk Futbolu Kaosta! Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi İstifa mı ediyor?

Tendyol Süper Lig'de son haftalarda art arda yaşanan olaylar Türk futbolunu kosa sokarak belirsizliğe sürüklemeye devam ediyor. Geçen hafta yaşanan MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Mele'rin Ankaragücü kulübü eski başkanı faruk koca tarafından yumruklanmasından sonra ligler bir hafta ertelenmiş bu tip olaylar bir daha yaşanmaz umuduyla 19 Aralık Salı günü tekrar kaldığı yerden devam etmeye başlamıştı.

ÜST ÜSTE YAŞANAN OLAYLAR TÜRK FUTBOLUNU KAOSA SÜRÜKLEDİ

Liglerin tekrar devam kararından sonra İstanbul'da Necmi Kadıoğlu stadında oynanan İstanbulspor, Trabzonspor maçında maç 1-1 devam ederken Trabzonspor'un 73. dakikada attığı gol öncesi pozisyonda İstanbulspor'un penaltısı verilmediği gerekçesi ile kulüp başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu tarafından sahadan çekilmesi üzerine Türk futbolu tamam kaosa içinden sürüklenerek çıkılmaz bir hale gelmesine neden oldu.

TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜK EKŞİ İSTİFA KARARI ALDI

Federasyon kaynaklarından dinilen bilgilere göre, arka arkaya yaşanan bu olayların Türk futbolunu kaosa doğru sürüklediği, bu durumdan yeni seçilecek federasyon başkanı ve yönetimiyle çıkılabileceği, bu nedenle TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yakın çevresine kısa zamanda kulüpler birliğini acil toplantıya çağırmaya hazırlandığı ve bu toplantıda istifasını açıklayacağı belirtiliyor.