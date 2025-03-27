Öldü denilen Devlet Bahçeli ilk kez görüntülendi, mesaiye başlayacağı tarih açıklandı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin geçirdiği kalp ameliyatı sonrası uzun bir süredir istirahat süreci yaşaması, bu dönem içinde öldü diye yalan haberler yayılması üzerine ilk görüntüleri ortaya çıkarak, Mesaiye başlayacağı tarih te açıklandı.

Kalp kapakçığında yaşadığı sağlık sorununun tekrar etmesi nedeniyle hastaneye yatırılan ameliyat edilen MHP lideri Devlet Bahçeli yaklaşık bir buçuk aydır evinde istirahat ediyordu. Sosyal medyada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiğini ve bitkisel hayata girdiği yalanı yayılmış. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklanmıştı BAHÇELİ AMELİYAT SONRASI İLK KEZ GÖRÜNDÜ Anadolu ajansının MHP liderinin ameliyat sonrası evinden yayınlanan ilk görüntülü açıklamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çok sağlıklı gözüktüğü görüldü DEVLET BAHÇENİN MESAİSİNE BAŞLAYACAĞI TARİH BELLİ OLDU Bu açıklama sonrası Devlet Bahçeli'nin mesaisine tekrar döneceği tarihe belli oldu. tv100'e özel açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir söz konusu tarih için bayram sonrasını işaret etti. "MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den aldığımız yeni bir bilgiye göre 'Bayram sonrası genel başkanımız inşallah mesaisine başlayacaktır.' dedi." Kaynak:Bölge Gündem Haber Etiketler : Devlet Bahçeli Ameliyat

Kalp kapakcığı Ameliyatı

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