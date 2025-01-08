Okuldan dönerken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı: O, cocuk yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor! İşte olayla ilgili detaylar...

Ankara'nın Haymana ilçesinde okuldan döndüğü sırada başıboş sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan 13 yaşındaki Hayrettin Güngör yoğun bakıma alındı.

Alınan bilgiye göre, 7 Ocak tarihinde okuldan dönen 8'inci sınıf öğrencisi Hayrettin Güngör (13), başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Boş arazide sürü halindeki köpeklerin saldırısından çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulan Güngör, baş, boyun ve omuz bölgesi dahil olmak üzere vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

"HAYVAN DEĞERİ İNSANLARIN ÖNÜNE GEÇMİŞ"

Köpeklerin saldırısına uğrayan Güngör'ün babası Ümit Güngör, yaptığı açıklamada köyde oturduğu esnada oğlunun saldırıya uğradığı haberini aldığını belirterek, "5-10 köpeğin saldırısına uğramış. Artık birilerinin bunlara ‘dur' demesi lazım. Hayvan değeri insanların da önüne geçmiş. Benim gibi insanların, evlat babalarının canı yanmasın. Benim canım yandı, başkasının da canı yanmasın. Bunlara artık bir çözüm bulunsun." dedi.

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Oğlunun yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olduğunu dile getiren Güngör, oğlunun kafatasından, omuzundan ve kollarından yaralandığını ve bilincinin yerinde olduğunu söyledi.

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