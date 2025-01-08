Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'e ne oldu? Genç mühendisin babasından o iddia!

Türk savunma sanayisinin önemli şirketlerinden biri Roketsan'da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel, 3 Ocak'ta evinde ölü bulundu. Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'e ne oldu? Genç mühendisin babasından o iddia!

1 8 Türk savunma sanayisinin önemli şirketlerinden biri Roketsan'da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel, 3 Ocak'ta evinde ölü bulundu. Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'e ne oldu? Genç mühendisin babasından o iddia! 2 8 Roketsan'da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel Ankara'daki evinde ölü bulundu.

Yücel'in cenazesi memleketi Isparta'nın merkez ilçesine bağlı Sav'a getirilerek defnedildi. Yerel basında yer alan bilgilere göre Yücel'in ölümü ilk bulgularda 'şüpheli' olarak kayıtlara geçti. 3 8 Roketsan mühendisinin evinin kapısını içeriden kilitlediği ve sodyum nitrat içerek hayatına son verdiği gibi görülsede olayla ilgili araştırmalar sürüyor. 4 8 GENÇ MÜHENDİSE NE OLDU? Genç mühendisten uzun süre haber alamayan arkadaşları, durumu ailesine ve polis ekiplerine bildirdi.Polis ve sağlık ekipleriyle birlikte çilingir yardımıyla evine giren arkadaşları Yücel'in cansız bedenini buldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 5 8 Roketsan'da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel'in Türkiye’nin savunma sanayiindeki önemli projelerinde yer aldığı biliniyor. 6 8 Genç mühendisin sodyum nitratı 2024 Aaralık ayında, internetten kendi kredi kartıyla sipariş ettiği ortaya çıktı. Ayrıca Yücel'in borsada yoğun bir şekilde işlem yaptığı da öğrenildi. 7 8 Yusuf Serdar Yücel'in babası emekli polis Ahmet Yücel ise ''Oğlum intihar etmedi, infaz edildi''açıklaması yaptı. 8 8 Emniyet birimleri Yücel'in hangi aracı kurum veya bankadan en son hangi hisse senetleriyle işlem yaptığını incelemeye aldı. Yücel'in ölümü intihar gibi gözüksede bütün ihtimaller üzerinde durulduğu açıklandı.



