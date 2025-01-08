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Bursa'da uçak düştü: Valilikten kazayla ilgili açıklama geldi

Bursa Yenişehir Havalimanı'nda öğle saatlerinde özel bir uçuş okuluna ait uçak​ pisti terk ettiği sırada kaza​ kırıma uğradı.

Bursa'da uçak düştü: Valilikten kazayla ilgili açıklama geldi
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Bursa'da uçak düştü: Valilikten kazayla ilgili açıklama geldi. Bursa'da özel bir uçuş okuluna ait uçak kaza kırıma uğradı. Kazaya ilişkin Bursa Valiliğinden açıklama geldi.

Bursa'da uçak düştü: Valilikten kazayla ilgili açıklama geldi

Bursa Yenişehir Havalimanı'nda öğle saatlerinde özel bir uçuş okuluna ait uçak​ pisti terk ettiği sırada kaza​ kırıma uğradı.

Bursa'da uçak düştü: Valilikten kazayla ilgili açıklama geldi

Kazada bir pilotun yaralandığı ancak hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bursa'da uçak düştü: Valilikten kazayla ilgili açıklama geldi

VALİLİKTEN O, AÇIKLAMA

Bursa Valiliği, "İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanında 08.01.2025 günü saat 12.45 sıralarında özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır." denildi.

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Kaynak:AA

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