Bursa'da uçak düştü: Valilikten kazayla ilgili açıklama geldi. Bursa'da özel bir uçuş okuluna ait uçak kaza kırıma uğradı. Kazaya ilişkin Bursa Valiliğinden açıklama geldi.

Bursa Yenişehir Havalimanı'nda öğle saatlerinde özel bir uçuş okuluna ait uçak​ pisti terk ettiği sırada kaza​ kırıma uğradı.

Kazada bir pilotun yaralandığı ancak hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

VALİLİKTEN O, AÇIKLAMA

Bursa Valiliği, "İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanında 08.01.2025 günü saat 12.45 sıralarında özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır." denildi.

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