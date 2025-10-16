Okul Müdürüne kanlı pusu: Çocukların gözü önünde kurşun yağmuruna tutuldu!

Okul Müdürüne kanlı pusu! Denizli'de bir okul müdürü, çocuklarının gözü önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde okul müdürü, sabah çocuklarını okula götürmek için evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın üç el ateş ettiği olayda, bacaklarından vurulan 19 Mayıs İlkokulu Müdürü F.Ö. hastaneye kaldırıldı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Sabah saatlerinde Merkezefendi 19 Mayıs İlkokulu Müdürü F.Ö., sabah okula götürmek üzere üç çocuğuyla birlikte evinden çıktı. Çocuklarının ardından kendisi de otomobiline bineceği sırada, Müdür F.Ö.'ye yaklaşan saldırgan, elbisesinin altında gizlediği silahla 3 el ateş ederek, hızla olay yerinden kaçtı.

SALDIRGAN BİR DE O ANLARI KAYDA ALDIRMIŞ

Çocuklarının korku dolu çığlıkları içerisinde bacaklarından vurulan F.Ö. de acıyla feryat etti. Saldırganın bir arkadaşı tarafından cep telefonuyla kayda alınan dehşet anlarının ardından, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen F.Ö.'nün tedavisine devam edildiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BABASI DA MÜDÜRÜ TEHDİT ETMİŞ

Öte yandan bir süre önce kantini işleten şüphelinin babasının, okul müdürünü kantin sözleşmesi nedeniyle tehdit ettiği ve bu nedenle ceza aldığı öğrenildi.

