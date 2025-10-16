Narin Güran cinayetinde davasını etkileyecek yeni ses kaydı ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyarın Avukatı davadan çekildi

"BAŞSAVCILIĞA İHBARLARDA BULUNUP RAHATSIZ ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Ama Narin Davası'nda, Narin için yapmış olduğum ve yapacağım çalışmalarla elde ettiğim bilgiler doğrultusunda bir vatandaş olarak dışarıda kalan, yargılamalara dahil olmayan ya da başka suçlardan yargılanan suça karışan kişilerin de yargılanması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarlarda bulunmaya ve rahatsız etmeye devam edeceğim.

Bu, bir pes ediş değil, hakikate ve meslek ve şahsi onuruma olan saygımın bir gereğidir.

Saygılarımla."