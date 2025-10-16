Sigara tiryakilerini üzecek yeni haber! En ucuz sigara 95 Liraya yükseldi

2025 YILINDA SİGARAYA 3. ZAM

Sigara fiyatları 2025 yılına artışla girmişti. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının yeniden düzenlenmesiyle birlikte, sigara fiyatlarında paket başına ortalama 10 TL zam yapıldı. Böylece en ucuz sigara fiyatı 80 lirayı geçti. Daha sonra ise ağustos ayında 5 TL'lik bir zam daha yapıldı. 3. zam ise ekim ayında 5 lira oldu.