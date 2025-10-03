  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Okan Buruk'tan Osimhen kararı: Derbide oynayacak mı? İşte merak edilenler...

Okan Buruk'tan Osimhen kararı: Derbide oynayacak mı? İşte merak edilenler...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'tan Osimhen kararı: Derbide oynayacak mı? İşte merak edilenler...
Yayınlanma:

Okan Buruk'tan Osimhen kararı: Derbide oynayacak mı? İşte merak edilenler...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Buruk, Osimhen için "Önemli bir sıkıntısı yok, yarın takımla antrenmanda olacak" açıklamasını yaptı.

Okan Buruk'tan Osimhen kararı: Derbide oynayacak mı? İşte merak edilenler...

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool'u yendiği maçın ardından gözler sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'e çevrilmişti.Yıldız oyuncunun sarı kırmızılı takımda gerçekleştirilen son antrenmana katılım sağlamaması ile birlikte soru işaretleri büyürken Teknik Direktör Okan Buruk, Nijeryalı yıldızın sağlık durumu hakkında konuştu.

"ÇOK BÜYÜK GURUR YAŞIYORUZ"

Bir dizinin galasına katılan Buruk, "Bir Türk takımının Avrupa'da çok önemli bir Premier Lig ekibini yenmesi sadece Galatasaraylıları değil tüm Türkiye'yi sevindirdi. Çok büyük bir gurur yaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi çok zor bir organizasyon, herkes bir üst tura geçebilmek için her şeyi yapıyor" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'tan Osimhen kararı: Derbide oynayacak mı? İşte merak edilenler...

"BİR SIKINTISI YOK"

Liverpool maçında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen için taraftarların merak ettiği soruya da yanıt veren Buruk, "Osimhen'in önemli bir sıkıntısı yok. Bugün dinlendirdik, yarın bizimle antrenmanda olacak. Uzun bir aradan sonra maç oynadı, yorgunlukla beraber kramplar girdi" dedi.

MİT, o hain için harekete geçti: MOSSAD'la 4 bin dolara anlaşan o casus kıskıvrak yakalandı!MİT, o hain için harekete geçti: MOSSAD'la 4 bin dolara anlaşan o casus kıskıvrak yakalandı!

Altın son iş günü düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?Altın son iş günü düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Karizma çizen 497 cesur yürek: 3 Ekim 2025 Cuma güncel gazete manşetleriKarizma çizen 497 cesur yürek: 3 Ekim 2025 Cuma güncel gazete manşetleri

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Spor
Son dakika... Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!
Son dakika... Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!
Başkan Sadettin Saran'dan karar çıktı: Fenerbahçe'de Tedesco ile yola tamam mı, devam mı? İşte detaylar...
Başkan Sadettin Saran'dan karar çıktı: Fenerbahçe'de Tedesco ile yola tamam mı, devam mı? İşte detaylar...
Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel 11'leri belli oldu: Osimhen oynayacak mı? Maç hangi kanalda, şifresiz mi?
Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel 11'leri belli oldu: Osimhen oynayacak mı? Maç hangi kanalda, şifresiz mi?
Sadettin Saran'dan flaş karar: O isimlerin bileti kesildi!
Sadettin Saran'dan flaş karar: O isimlerin bileti kesildi!
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç hakkında olay iddia: Kulübe verdiği 360 milyon TL'yi geri mi aldı? İşte, Ali Koç'tan o açıklama
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç hakkında olay iddia: Kulübe verdiği 360 milyon TL'yi geri mi aldı? İşte, Ali Koç'tan o açıklama
Fenerbahçe'de bomba ayrılık: Maç sonrası çarpıcı iddia 'Hayırlı olsun'
Fenerbahçe'de bomba ayrılık: Maç sonrası çarpıcı iddia 'Hayırlı olsun'
Filenin Efeleri çeyrek finalde kaldı: Dünya Şampiyonası'na veda etti!
Filenin Efeleri çeyrek finalde kaldı: Dünya Şampiyonası'na veda etti!