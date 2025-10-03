Okan Buruk'tan Osimhen kararı: Derbide oynayacak mı? İşte merak edilenler...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Buruk, Osimhen için "Önemli bir sıkıntısı yok, yarın takımla antrenmanda olacak" açıklamasını yaptı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool'u yendiği maçın ardından gözler sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'e çevrilmişti.Yıldız oyuncunun sarı kırmızılı takımda gerçekleştirilen son antrenmana katılım sağlamaması ile birlikte soru işaretleri büyürken Teknik Direktör Okan Buruk, Nijeryalı yıldızın sağlık durumu hakkında konuştu.

"ÇOK BÜYÜK GURUR YAŞIYORUZ"

Bir dizinin galasına katılan Buruk, "Bir Türk takımının Avrupa'da çok önemli bir Premier Lig ekibini yenmesi sadece Galatasaraylıları değil tüm Türkiye'yi sevindirdi. Çok büyük bir gurur yaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi çok zor bir organizasyon, herkes bir üst tura geçebilmek için her şeyi yapıyor" ifadelerini kullandı.

"BİR SIKINTISI YOK"

Liverpool maçında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen için taraftarların merak ettiği soruya da yanıt veren Buruk, "Osimhen'in önemli bir sıkıntısı yok. Bugün dinlendirdik, yarın bizimle antrenmanda olacak. Uzun bir aradan sonra maç oynadı, yorgunlukla beraber kramplar girdi" dedi.

