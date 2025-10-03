Altın son iş günü düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın düştü mü, yükseldi mi? Kapalı Çarşı'da bugün gram altın, çeyrek altın, has altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları son dakika...

Altın fiyatları tablosu ile gram altın, çeyrek altın, has altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları yakından takip ediliyor. Anlık altın fiyatları, 3 Ekim 2025 Cuma günü, yeni işlem gününde alış-satış işlemi yapacak vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Merkez bankalarının alımları, FED'in faiz indirimi beklentisi ve jeopolitik risklerin devam etmesi gibi etkenler, altın fiyatlarının yönünü belirliyor. Çeyrek altın önceki gün 8 bin 623 lirayı görürken, gram altın ise 5 bin 180 lira seviyesinde seyretti. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki gidişatla birlikte 'Altın fiyatları artmaya devam edecek mi' sorusu da gündeme geldi. Kapalı Çarşı ve serbest piyasada altın fiyatları canlı grafiği de yatırımcıların ve birikimi olanların odağında yer alıyor. Peki Altın düşüyor mu? Kapalı Çarşı'da bugün gram altın, çeyrek altın, has altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları son dakika...