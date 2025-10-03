  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altın son iş günü düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın son iş günü düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yayınlanma:
Altın son iş günü düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Kapalı Çarşı'da bugün gram altın, çeyrek altın, has altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Ekim 2025 Cuma güncel altın fiyatları...
Altın son iş günü düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 1 112

Altın düştü mü, yükseldi mi? Kapalı Çarşı'da bugün gram altın, çeyrek altın, has altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları son dakika...

Altın fiyatları tablosu ile gram altın, çeyrek altın, has altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları yakından takip ediliyor. Anlık altın fiyatları, 3 Ekim 2025 Cuma günü, yeni işlem gününde alış-satış işlemi yapacak vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Merkez bankalarının alımları, FED'in faiz indirimi beklentisi ve jeopolitik risklerin devam etmesi gibi etkenler, altın fiyatlarının yönünü belirliyor. Çeyrek altın önceki gün 8 bin 623 lirayı görürken, gram altın ise 5 bin 180 lira seviyesinde seyretti. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki gidişatla birlikte 'Altın fiyatları artmaya devam edecek mi' sorusu da gündeme geldi. Kapalı Çarşı ve serbest piyasada altın fiyatları canlı grafiği de yatırımcıların ve birikimi olanların odağında yer alıyor. Peki Altın düşüyor mu? Kapalı Çarşı'da bugün gram altın, çeyrek altın, has altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları son dakika...

Altın son iş günü düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 2 212

Anlık ve canlı altın fiyatları, 3 Ekim 2025 haftanın son işlem gününde yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, ata altın, Cumhuriyet altını ve diğer altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Yatırımcı ilgisinin beklenenden güçlü olduğunu açıklayan ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, altında yükselişin mevcut tahminlerin de ötesinde olabileceğini açıkladı. Ayrıca bu hafta üst üste rekor kıran ons altın fiyatı, dün 3 bin 853 ila 3 bin 896 dolar aralığında seyrederken gram altın da 5 bin 180 liradan işlem gördü. Peki gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, reşat altın, tam altın ne kadar, kaç TL? İşte 3 Ekim anlık ve canlı altın fiyatları tablosu...

Altın son iş günü düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 3 312

ALTINDA YENİ TAHMİN

Yatırımcı ilgisinin beklenenden güçlü olduğunu açıklayan ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, altında yükselişin mevcut tahminlerin de ötesinde olabileceğini açıkladı. Banka, ons altının 2026 ortasında 4 bin doları, 2027 sonunda ise 4 bin 300 doları görebileceğini öngörüyor.

Notta, altının yükselişinde yalnızca spekülatif hareketlerin değil, merkez bankalarının yeniden hızlanan alımlarının da etkili olduğu ifade edildi.

Altın son iş günü düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 4 412

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı:5.148,82

Gram altın satış fiyatı:5.149,44

Altın son iş günü düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 5 512

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış fiyatı:8.646,00

Çeyrek altın satış fiyatı:8.731,00

Altın son iş günü düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 6 612

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı:34.478,00

Cumhuriyet altını satış fiyatı:34.810,00

Altın son iş günü düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 7 712

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış fiyatı:17.292,00

Yarım altın satış fiyatı:17.472,00

Altın son iş günü düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 8 812

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın alış fiyatı:34.076,04

Tam altın satış fiyatı:34.745,30

Altın son iş günü düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 9 912

REŞAT ALTIN KAÇ TL?

Reşat altın alış fiyatı:34.510,47

Reşat altın satış fiyatı:34.842,95

Altın son iş günü düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 10 1012

ATA ALTIN NE KADAR EDİYOR?

Ata altın alış fiyatı:35.140,92

Ata altın satış fiyatı:36.024,26

Altın son iş günü düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 11 1112

HAS ALTIN FİYATLARI

Has altın alış fiyatı:5.123,08

Has altın satış fiyatı:5.123,69

Altın son iş günü düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 12 1212

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış (USD) fiyatı:3.844,93

Ons altın satış (USD) fiyatı:3.845,45

HABERE YORUM KAT