Oğluna yaptığı işkence yürekleri sızlattı: Vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi!

Mardin’de Suriyeli bir şahıs oğluna yaptığı işkence iddiasıyla mahalleli tarafından linç edilmeye çalışıldı.

Elleri plastik kelepçe ile bağlı halde bulunan çocuk hastaneye kaldırılırken, mahalleli de babayı linç etmek istedi.Mahallelinin elleri plastik kelepçe ile bağlı halde bulduğu çocuk hastaneye kaldırıldı.Baba H.A.’yı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı.Olay, dün akşam saatlerinde Mardin’in Artuklu ilçesi Savur Kapı Mahallesi'nde meydana geldi.

Mahalleli, Suriyeli madde bağımlısı olduğu ileri sürülen H.A.’nın (35), henüz ismi öğrenilmeyen 3- 4 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı iddiasıyla polise ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen ekipler, H.A.’nın yaşadığı evde arama yaptı.Mahallelinin elleri plastik kelepçe ile bağlı halde bulduğu çocuk hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Mahalleli, gözaltına alındığı sırada baba H.A.’ya linç girişiminde bulundu. H.A.’yı linçten polis kurtarırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. H.A.’yı linçten polis kurtarırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Merkez Bankası'ndan Ağustos ayı enflasyon değerlendirmesi

İzmirliler canından bezdi! Leş kokusundan evlerinin camlarını bile açamıyorlar

Haberin Devamı

Bakımına özen gösteren bayanlara güzel haber! Kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri pazar günleri açık olacak