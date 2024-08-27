Oğluna yaptığı işkence yürekleri sızlattı: Vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi!

Mardin’de Suriyeli bir şahıs oğluna yaptığı işkence iddiasıyla mahalleli tarafından linç edilmeye çalışıldı.

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Oğluna yaptığı işkence yürekleri sızlattı: Vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi!

Mardin’de Suriyeli bir şahıs oğluna yaptığı işkence iddiasıyla mahalleli tarafından linç edilmeye çalışıldı.

Elleri plastik kelepçe ile bağlı halde bulunan çocuk hastaneye kaldırılırken, mahalleli de babayı linç etmek istedi.Mahallelinin elleri plastik kelepçe ile bağlı halde bulduğu çocuk hastaneye kaldırıldı.Baba H.A.’yı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı.Olay, dün akşam saatlerinde Mardin’in Artuklu ilçesi Savur Kapı Mahallesi'nde meydana geldi.

Oğluna yaptığı işkence yürekleri sızlattı: Vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi!

Mahalleli, Suriyeli madde bağımlısı olduğu ileri sürülen H.A.’nın (35), henüz ismi öğrenilmeyen 3- 4 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı iddiasıyla polise ihbarda bulundu.

Oğluna yaptığı işkence yürekleri sızlattı: Vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi!

Bölgeye gelen ekipler, H.A.’nın yaşadığı evde arama yaptı.Mahallelinin elleri plastik kelepçe ile bağlı halde bulduğu çocuk hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Oğluna yaptığı işkence yürekleri sızlattı: Vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi!

Mahalleli, gözaltına alındığı sırada baba H.A.’ya linç girişiminde bulundu. H.A.’yı linçten polis kurtarırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. H.A.’yı linçten polis kurtarırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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