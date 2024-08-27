İzmirliler canından bezdi! Leş kokusundan evlerinin camlarını bile açamıyorlar

İzmir'de yaşanan deniz kirliliği ve balık ölümlerinden sonra ağır koku nedeniyle vatandaşlar ağır leş kokudan dolayı evlerinin camlarını bile açamıyor.

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İzmirliler canından bezdi! Leş kokusundan evlerinin camlarını bile açamıyorlar

İzmir halkı mega kentin kötü yönetilmesi ve son dönemlerden alınmayan çevre önlemleri nedeniyle denizde yaşanan kirlilik ve sonucunda meydana gelen balık ölümleri sebebiyle yaşanan ağır koku nedeniyle adeta canından bezdi.

İZMİR HALKINI CANINDAN BEZDİREN DENİZ KİRLİLİĞİ

Son günlerde İzmir Körfezi'nde hakim olan balık kokusunun ardından neden koku var, ne kokuyor merak edilirken sebebi ortaya çıktı. Ağustos ayının ortalarında Karşıyaka'da hakim olan yoğun koku sosyal medyada da gündem oldu.

20 Ağustos günü 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan mevkisinde hakim olan ağır kokunun nedeni vatandaşın merak konusu olurken açıklama geldi.

Birkaç gündür devam eden koku Karşıyaka sahilinde de görülüyor.

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İZMİR BALIK KOKUSU NEDEN VAR, NE OLDU?

Geçtiğimiz günlerde İzmir Körfezi'nde hakim olan yoğun balık kokusu Karşıyaka ve Bayraklı'da oluşurken vatandaşlar zor günler yaşadı. Sıcak günlerde balık kokusundan dolayı pencereler kapalı tutuluyor.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Deniz Biyoloğu Prof. Dr. Ergün Taşkın ölü balıkların sebebinin kirliliğe bağlı oksijen eksikliği olduğunu belirtti.

İZMİR KÖRFEZ'İNDE YOĞUN BALIK KOKUSU HAKİM

Çipura, Deniz Levreği gibi balıkların ölerek kıyıya vurmasından oluşan koku sosyal medyada da çok konuşuldu.

Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar konuyla ilişkin şu sözleri söyledi:
“İzmir Körfezi'nde plankton patlaması bayağıdır var. Balık ölümlerinin temel sebebi planktonlar. Deniz suyunda her 1 litrede yaklaşık 1 milyon plankton vardır. Sıcaklık ve ortamdaki kirlilik artınca sayıları 2 milyona çıkınca ortamda oksijen bırakmazlar.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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