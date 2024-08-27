Bakımına özen gösteren bayanlara güzel haber! Kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri pazar günleri açık olacak

Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada Kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri pazar günleri kapalı olma kararından muaf tutulduğunu ve açık olacağını duyurdu

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Bakımına özen gösteren bayanlara güzel haber! Kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri pazar günleri açık olacak

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kararla kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri pazar günleri kapalı olma kararından muaf tutuldu. Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması uygulamasında yeni gelişme yaşandı. İşletmeler pazar günü açık olacak ve hangi gün izin yapacağını kendisi belirleyebilecek.

Bakımına özen gösteren bayanlara güzel haber! Kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri pazar günleri açık olacak

Ticaret Bakanlığından açıklama yapıldı

Açıklamada kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri ile ilgili alınan yeni karar duyuruldu. Söz konusu açıklamada şöyle denildi: Kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri pazar günleri kapalı olma kararından muaf tutuldu.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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