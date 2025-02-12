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O, ülkede külçe altın satışları durduruldu: İşte, o açıklamalar...

Güney Kore Darphanesi (Korea Minting and Security Printing Corp) külçe altın satışlarını geçici olarak askıya alarak fiziki değerli metal piyasalarındaki yaygın sıkışıklık belirtilerine katkıda bulundu.

O, ülkede külçe altın satışları durduruldu: İşte, o açıklamalar...
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Güney Kore Darphanesi külçe altın satışlarını geçici olarak durdurdu.

Güney Kore Darphanesi (Korea Minting and Security Printing Corp) külçe altın satışlarını geçici olarak askıya alarak fiziki değerli metal piyasalarındaki yaygın sıkışıklık belirtilerine katkıda bulundu.

O, ülkede külçe altın satışları durduruldu: İşte, o açıklamalar...

Darphane'nin web sitesinde yer alan bir bildiriye göre, tedarik ve talep yönetimi ile ilgili sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve mümkün olan en kısa sürede satışlara devam etmeye çalışacağını söyledi:

Bu hamle, dünya çapındaki tüccarların metal üzerindeki potansiyel gümrük tarifeleri öncesinde ABD'ye külçe altın teslim etmek için acele etmesiyle geldi.

O, ülkede külçe altın satışları durduruldu: İşte, o açıklamalar...

New York Comex'teki altın fiyatları uluslararası ölçütlerin üzerine çıkarak daha önce görülmemiş bir sıkışıklığa ve Londra'daki kasalardan rekor çıkışlara neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yıkıcı gümrük vergisi açıklamalarıyla ilgili artan endişenin liman varlıklarına olan talebi artırmasıyla değerli metal 2025 yılında yeni zirvelere ulaştı. Yatırımcılar küresel ekonomi üzerindeki potansiyel etkilerini anlamaya çalışıyor ve külçenin belirsiz zamanlarda değer saklama aracı olarak rolünü güçlendiriyor.

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