Bakan Tunç'tan önemli duyuru! Timur Cihantimur ve Eylem Tok Türkiye'ye iade ediliyor! Acılı babanın o sözleri...
İstanbul’daki ölümlü trafik kazasının ardından canavar anne Eylem Tok tarafından ABD’ye kaçırılan Timur Cihantimur'un Türkiye’ye iade kararı verildi.
Bakan Tunç açıklamasında Eylem Tok ve oğlunun Türkiye'ye iadesinin yapılacağını belirterek 'Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.' dedi.
Karar sonrası konuşan acılı baba Özer Aci, çok sevindiklerini söyledi ve 'Dört gözle bekliyor olacağız, sonuçta amacımıza ulaştık diyebilirim, çabanın, emeğin bir sonucu, meyvesini aldık. Türk adaletine teslim olsunlar, eli kelepçeli gelmesin dedik, onlar öyle gelmeyi tercih ettiler' şeklinde konuştu..
Geçtiğimiz mart ayında İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kazaya karışan 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur ile ABD'ye kaçan Eylem Tok'un tutukluluk hali devam ederken olaya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı..
BAKAN TUNÇ DUYURDU
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Eylem Tok ve oğlunun iade edileceğini duyurarak şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir. Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."
TÜRKİYE'YE İADE EDİLİYOR
ABD Mahkemesi tarafından İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının ardından ABD'ye kaçırılan Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade kararı verildi.
ACILI BABA KONUŞTU: ÇOK SEVİNDİK, DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"
Karara ilişkin konuşan baba Özer Aci, "Bugün Eylem Tok ve çocuğun iadesiyle ilgili Adalet Bakanlığından haber aldık. Çok sevindik, iade edilecekleri kararı çıkmış, açıklanmış. Dört gözle bekliyor olacağız, sonuçta amacımıza ulaştık diyebilirim, çabanın, emeğin bir sonucu, meyvesini aldık." dedi.