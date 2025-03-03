TSK'dan ihraç edilmişlerdi: Kılıçlı Teğmenlerin iki komutanına CHP'den ödül gibi görev!

Harp Okulu mezuniyet töreninde yaşanan yemin krizinde TSK’dan ihraç edilen Albay Alper Topsakal ve Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iki şirketinde görev yapmaya başladı.

Kara Harp Okulu'unda 30 Ağustos 2024 yılında gerçekleşen yemin töreninde korsan metin okuyarak kılıç çeken 5 teğmen ve amirleri olan 3 subay, disiplinsizlik gerekçesiyle TSK’dan ihraç edildi.

Harp Okulu mezuniyet töreni esnasında kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attığı için TSK’dan ihraç edilen komutanlardan Albay Alper Topsakal, CHP'ye sığındı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, teğmenlerin ihraç edilen komutanı Albay Alper Topsakal’ı belediyenin ANFA Güvenlik şirketine genel müdür yardımcısı olarak atadı.

Yavaş, teğmenlerle birlikte ihraç edilen Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu’nu da belediyenin kültürel faaliyetlerini yürüten ANKET A.Ş’ye genel müdür yardımcısı yaptı.

İHRAÇ EDİLEN EDİLEN İKİ KOMUTAN CHP'YE SIĞINDI

Albay Alper Topsakal, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait ANFA Güvenlik Şirketi’ne genel müdür yardımcısı oldu.

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Yarbay Halit Türkoğlu ise Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel faaliyetlerini yürüten ANKET A.Ş.’de genel müdür yardımcısı olarak göreve başladı.

Hatırlanacağı üzere 2023 yılında Tuzla Piyade Okulu’nda Atatürk rozeti takmayan teğmenlerle kavga ettikleri için ordudan ihraç edilen dört teğmen de Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde çalışmaya başlamıştı. Teğmenler, ANFA Güvenlik, Anket A.Ş ve Belpa A.Ş.’de görev yapmaya başlamıştı.

''YAPTIĞIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM''

TSK’dan ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevkedilen Teğmen Ebru Eroğlu, Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti;

"Herkes bizi tarikatçı, cemaatçi diye konuşuyor. Biz Atatürkçüyüz, hiçbir cemaat ve tarikatla alakamız olmadığını herkes gördü. Yaptığımdan pişman değilim."

MEZUNİYET KONUŞMASINDA NE DEMİŞTİ?

Teğmen Ebru Eroğlu’nun mezuniyet konuşmasında şunları ifade etmişti;

“Vatan uğruna toprağa düşen bu milletin aziz evlatları bundan sonra da yürüyeceğimiz bu yolda bizlere yol gösterecek. Damarlarımızda akan asil Türk kanının bizlere yeterli olacağını hatırlatacaktır.”

Kaynak: TR Haber

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