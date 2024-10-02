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Nepal'de can kaybı artıyor: Şiddetli yağış ve sel yüzlerce can aldı!

Nepal'in başkenti Katmandu ve çevresinde, şiddetli yağışların beraberinde sel ve toprak kayması meydana geldi. Yaşanan bu doğal afet sonucu, hayatını kaybedenlerin sayısı artarak 241'e yükseldi.

Nepal'de can kaybı artıyor: Şiddetli yağış ve sel yüzlerce can aldı!
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Nepal'in başkenti Katmandu ve çevresinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 241'e yükseldi.

India Today'in haberine göre, 241 kişinin hayatını kaybettiği afet bölgelerinde 4 binden fazla kişi kurtarılırken binlerce kişi de mahsur durumda.

Nepal'de can kaybı artıyor: Şiddetli yağış ve sel yüzlerce can aldı!

Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli, an itibariyle 4 bin 331 kişinin kurtarıldığı doğal afetlerdeki arama ve kurtarma çalışmalarının hükümet tarafında bazı aksaklıklar olduğunu belirtti.

Nepal'de can kaybı artıyor: Şiddetli yağış ve sel yüzlerce can aldı!

Oli, hükümetine arama kurtarma çalışmalarını desteklemesi talimatı verdi.

Nepal'de can kaybı artıyor: Şiddetli yağış ve sel yüzlerce can aldı!

Başbakanlık Müsteşarı Eaknarayan Aryal ise afetlerden dolayı en az 29 kişinin kayıp olduğunu ve 126 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

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Kaynak:AA

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