  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. İlk ziyaretçilerine kapılarını açtı: TEKNOFEST, Adana'da nefesleri kesecek!

İlk ziyaretçilerine kapılarını açtı: TEKNOFEST, Adana'da nefesleri kesecek!

Adana'da, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının eşliğinde düzenlenen kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarını bir araya getiren Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ziyaretçilerine kapılarını açtı.

İlk ziyaretçilerine kapılarını açtı: TEKNOFEST, Adana'da nefesleri kesecek!
Yayınlanma:

Adana'da, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının eşliğinde düzenlenen kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarını bir araya getiren Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ziyaretçilerine kapılarını açtı.

İlk ziyaretçilerine kapılarını açtı: TEKNOFEST, Adana'da nefesleri kesecek!

Adana'da, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ziyaretçilere kapılarını açtı. Festivalin ilk gününde ATAK helikopterleri gösteri uçuşu yaptı.

İlk ziyaretçilerine kapılarını açtı: TEKNOFEST, Adana'da nefesleri kesecek!

Güncel altın fiyatları ne kadar? 2 Ekim 2024 Çarşamba gram çeyrek altın fiyatlarıGüncel altın fiyatları ne kadar? 2 Ekim 2024 Çarşamba gram çeyrek altın fiyatları

O burç sahipleri bugüne dikkat! Burç yorumları neler? 2 Ekim 2024 Çarşamba günlük burç yorumlarıO burç sahipleri bugüne dikkat! Burç yorumları neler? 2 Ekim 2024 Çarşamba günlük burç yorumları

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'ten Acil ateşkes çağrısıBirleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'ten Acil ateşkes çağrısı

Mecliste bir araya gelen Devlet Bahçeli ile Özgür Özel arasında çok ilginç diyalog! ''Birbirimizi kırmıyoruz inşallah''Mecliste bir araya gelen Devlet Bahçeli ile Özgür Özel arasında çok ilginç diyalog! ''Birbirimizi kırmıyoruz inşallah''

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Teknoloji
Üniversite öğrencileri omurilik felçlilerinin hayatını kolaylaştıracak önemli bir icat geliştirdi
Üniversite öğrencileri omurilik felçlilerinin hayatını kolaylaştıracak önemli bir icat geliştirdi
sahibinden.com yenilikleriyle, TEKNOFEST 2024'te ziyaretçilerle buluşacak
sahibinden.com yenilikleriyle, TEKNOFEST 2024'te ziyaretçilerle buluşacak
Selçuk Bayraktar'dan tarihi müjde! Kızılelma seri üretime geçiyor!
Selçuk Bayraktar'dan tarihi müjde! Kızılelma seri üretime geçiyor!
Türkiye'nin gurur projesi! KIZILELMA ilk uçuş testini başarıyla tamamladı
Türkiye'nin gurur projesi! KIZILELMA ilk uçuş testini başarıyla tamamladı
iPhone 16 karaborsaya düştü! Fırsatçılar açıklama yaptı
iPhone 16 karaborsaya düştü! Fırsatçılar açıklama yaptı
İphone 16 Pro kullanıcılarını şaşırttı! iPhone 16'da kullanıcıların canını sıkan detay
İphone 16 Pro kullanıcılarını şaşırttı! iPhone 16'da kullanıcıların canını sıkan detay
Elon Musk çok üzülecek! Öyle bir rakip geliyor ki
Elon Musk çok üzülecek! Öyle bir rakip geliyor ki