İlk ziyaretçilerine kapılarını açtı: TEKNOFEST, Adana'da nefesleri kesecek!

Adana'da, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının eşliğinde düzenlenen kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarını bir araya getiren Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Adana'da, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ziyaretçilere kapılarını açtı. Festivalin ilk gününde ATAK helikopterleri gösteri uçuşu yaptı.

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