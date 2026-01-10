Nefeslerin tutulacağı finale saatler kaldı: Galatasaray Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri..

Nefeslerin tutulacağı finale saatler kaldı: Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Aslan ile lig ikincisi Kanarya, 2025’in son kupası için kozlarını paylaşacak.

Türk futbolunda 2025 yılının son kupası, 2026’nın ilk derbisiyle sahibini bulacak.

Bu sezon ilk kez dört takımlı turnuva formatıyla oynanan Süper Kupa’nın finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe bugün saat 18.45’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda kozlarını paylaşacak.

Geçen sezonun Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Aslan, yarı finalde Trabzonspor’u 4-1’le geçerek adını finale yazdırdı.

Okan Buruk ve öğrencileri ezeli rakiplerini devirip 2025’i üçleme ile tamamlamayı hedefliyor.

VALİLİK UYARDI, TFF SAATİ DEĞİŞTİRDİ

Lig ikincisi olarak turnuvaya katılan ve yarı finalde Samsunspor’u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe ise Başkan Sadettin Saran ve Teknik Direktör Domenico Tedesco ile ilk kupasını kaldırmanın peşinde.

Dev derbi öncesi gündem ise hava koşulları. TFF, İstanbul Valiliği’nin de uyarısı sonrası beklenen yağışlı ve fırtınalı hava nedeniyle maçın başlama saatini 20.30’dan 18.45’e çekti. Dev kapışma futbolcuların yanı sıra stadı dolduracak 70 bine yakın taraftar için de zorlu koşullar altında oynanacak.



18’İN PEŞİNDE

Sarı-kırmızılılar daha önce Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Devlet Başkanlığı Kupası adlarıyla oynanan, 2006’dan bu yana Süper Kupa olarak düzenlenen organizasyonun 17 şampiyonlukla en başarılı takımı. Galatasaray bugünkü derbide zafere uzanırsa Süper Kupa’yı 8’inci, toplamda ise 18’inci kez müzesine götürmeyi başaracak.

2024’TE HÜKMEN ZAFER

İki takım bu kupanın finallerinde daha önce 7 kez karşılaştı, Galatasaray 4 kez mutlu sona ulaştı.

Ezeli rakibini Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda iki kez deviren Fenerbahçe, Süper Kupa’da tek zaferini 2014’te yaşadı. Kanarya’ya karşı 4 Süper Kupa finalinin 3’ünü kazanan Galatasaray, 2024’teki son buluşmada U19 takımıyla maça çıkan rakibinin sahadan çekilmesiyle karşılaşmada 3-0 hükmen galip ilan edilmişti.

GUENDOUZI İLK 11’E

Sarı-lacivertliler, yeni transferleri Matteo Guendouzi ile Mert Günok’un lisanslarını çıkarttı. İki oyuncu da dün antrenmana katıldı.

Tedesco’nun, Lazio’da çarşamba gecesi maça çıkan Guendouzi’yi bugünkü derbide ilk 11’de kullanması bekleniyor. Talisca ve Semedo’nun da son kontrollerin ardından maç kadrosuna alınma ihtimali bulunuyor.

12 YILLIK HASRET

Fenerbahçe, Süper Kupa’da 12 yıllık hasreti dindirmek istiyor. Son olarak 2014’te yine Galatasaray’a karşı oynadığı maçı penaltılarla kazanan sarı-lacivertliler, 2024’teki derbide ise sahadan çekilmişti.

Kanarya bu akşam kazanırsa Süper Kupa’da 7’nci finalinde 4’üncü, toplamda ise 10’uncu zaferini yaşayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Uğurcan; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, Lemina; Barış, Yunus, Sane; Icardi.

Fenerbahçe: Ederson; Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent; İsmail, Guendouzi; Kerem, Asensio, Musaba; Duran

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 18:45

YAYIN: ATV

