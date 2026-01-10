Meteoroloji o bölgelere dikkat çekti: Lapa lapa kar yağacak! Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Ege’de kuvvetli fırtına; Marmara'da fırtına; Karadeniz ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla geneli sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: Orta, yağış anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8, yer yer 9; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, öğle saatlerinden itibaren 3,5 ila 4,5 m, Görüş: Zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyi akşam saatlerine kadar doğulu yönlerden 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.