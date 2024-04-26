Nedim Şener'den DEM Parti ile ilgili bomba iddia! Yargıtay DEM Parti için harekete geçti

Gazeteci Nedim Şener, Yargıtay Başsavcılığı'nın terör örgütünün siyasi kanadı DEM Parti ile ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

Gazeteci Nedim Şener, terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti ile ilgili bomba bir haberi bugünkü köşesinden paylaştı. Şener, Yargıtay Başsavcılığı'nın DEM Parti ile ilgili inceleme başlattığını belirterek "PKK’nın siyasi kolu DEM’in yönetici, üye ve bağlı belediyelerin Anayasa’ya ve Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı fiilleri ile ilgili savcılıklar tarafından yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi istedi." dedi.

Şener, Yargıtay Başsavcılığı açılan soruşturma dosyalarını inceledikten sonra “delillerin toplanması” aşamasını tamamlayarak PKK’nın siyasi kolu DEM hakkında kapatma istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağını söyledi.

İLK İCRAATLARI İSTİKLAL MARŞI'NA EŞLİK ETMEMEK

HDP'nin 2021 yılında Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davası açıldıktan sonra, cumhurbaşkanlığı seçimlerine YSP, 31 Mart seçimlerine ise DEM Parti olarak girdiğini hatırlatan Şener, PKK'nın siyasi kolunun ilk icraat olarak TBMM’nin açılışında İstiklal Marşı’na eşlik etmediğini hatırlattı.

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24 Aralık 2023'te DEM Parti'nin “Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi” adı altında Diyarbakır’da organize edilen toplantıda PKK elebaşı Öcalan lehine sloganlar attığını ve Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından “suç ve suçluyu övme”, “terör örgütü propagandası yapma” suçlarından soruşturma açıldığını söyleyen Şener, 27 Şubat 2024 günü ise DEM Partili Milletvekili Çiçek Otlu’nun evine bir operasyon düzenlendiğini, yapılan baskında terör örgütü üyesi Sıtkı Güngör yakalanırken ayrıca evinde cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin mektuplarının da ele geçirildiğini belirtti.

DEM'İN 31 MART'TA BU YANA VUKUATLARI

Terör örgütünün siyasi kolu DEM Partililerin 31 Mart yerel seçimlerinden sonraki kısa sürede Türkiye'nin bütünlüğüne karşı yaptığı girişimleri sıralayan Şener şu maddelere yer verdi;

*Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda, başkanlık makamında ve internet sitesindeki Türk bayrağını kaldırdılar.

*Diyarbakır Bağlar Belediyesi’ne bağlı Bağcılar’daki bağ evinde terör örgütü PKK marşı eşliğinde temizlik faaliyetlerine giriştiler.

*31 Mart seçimleriyle PKK/DEM Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı seçilen Siraç Çelik, PKK terör örgütünün yayın organına çıkarak Türkiye’de baskı ve zulüm altında oldukları yalanını söyledi.

*Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrası, makam odasına girildiği sırada grup içinde bulunan bir kişi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duvarda asılı fotoğraflarını eliyle göstererek, Kürtçe hakaret etti.

*Bağlar Belediyesi PKK’lı kadın teröristler için heykel açılışı yaptı.

*Mardin Belediyesi’nde İstiklal Marşı okunması önerisini reddettiler.

*Tunceli Belediyesi’nin sosyal medya hesabının adı Dersim Belediyesi olarak değiştirildi.

Şener, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Diyarbakır ve Mardin'de yaşanan olaylarla ilgili mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini ve soruşturma başlattığını söyleyerek "Yargıtay Başsavcılığı’nın PKK/DEM ile ilgili incelemesine Anayasa’nın 69’uncu maddesindeki “Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulamaz” hükmü açısından da bakılacak. Henüz Anayasa Mahkemesi, HDP hakkında kapatma kararı vermemiş olsa da HDP’nin PKK terör örgütünün daha önce kapatılan partilerinin devamı olduğu biliniyor." ifadelerini kullandı.

ADI DEĞİŞTİ GÖREVİ AYNI

PKK'ya yakın milletvekillerinin ilk kez SHP listelerinden TBMM'ye girdiğini ve 7 Haziran 1990 tarihinde SHP'den ayrılan 11 milletvekilinin PKK’nın ilk siyasi partisi HEP'i kurduğunu söyleyen Nedim Şener, sonraki süreci ise şöyle sıraladı;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Temmuz 1992 tarihinde PKK’nın partisi HEP hakkında kapatma davası açtı. Bunun üzerine 19 Ekim 1992 tarihinde ÖZDEP kuruldu. Anayasa Mahkemesi, 14 Temmuz 1993 tarihinde HEP’in kapatılmasına karar verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Ocak 1993 tarihinde HEP’in devamı olan ÖZDEP’in kapatılması için dava açtı. Bunun üzerine 7 Mayıs 1993 tarihinde Demokrasi Partisi (DEP) kuruldu. Anayasa Mahkemesi, 23 Kasım 1993 tarihinde ÖZDEP’in kapatılmasına karar verdi. DEP hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Mayıs 1994 tarihinde kapatma davası açıldı. Bu kez 11 Mayıs 1994 tarihinde Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) kuruldu. 16 Haziran 1994 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından DEP’in kapatılmasına karar verildi. 29 Ocak 1999 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HADEP’in kapatılması için dava açıldı. Bu arada 24 Ekim 1997 tarihinde Demokratik Halk Partisi (DEHAP) kuruldu. Anayasa Mahkemesi, 13 Mart 2003 tarihinde HADEP’in kapatılmasına karar verdi. DEHAP’ın kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 13 Mart 2003 tarihinde dava açılınca da 9 Kasım 2005 tarihinde DTP(Demokratik Toplum Partisi) kuruldu. DEHAP, hakkında dava süreci devam ederken 19 Kasım 2005 tarihinde fesih kararı aldı. Anayasa Mahkemesi, 11 Aralık 2009 tarihinde de DTP’nin kapatılmasına karar verdi. Süreç, 2012 yılında HDP’nin kuruluşuna kadar geldi. PKK elebaşı Öcalan’ın 18 Temmuz 2011 tarihli avukat görüşme notunda, çatı parti kongresinin en geç ekim ayında toplanması gerektiği şeklindeki talimatı üzerine, 15-16 Ekim 2011 tarihinde HDK ‘nin (Halkların Demokratik Kongresi) kuruluş kongresi gerçekleştirildi. Ardından HDK üyesi iki kişi, İçişleri Bakanlığı’na verdiği dilekçe ile PKK/HDP’li Demirtaş’ın PKK elebaşı Öcalan’ın “20 yıllık projesi” dediği HDP, 15 Ekim 2012 tarihinde resmen kuruldu. HDK’nın bileşenleri bir araya gelerek Yeşil Sol ve Gelecek Partisi adıyla 30 Ekim 2012’de faaliyete geçti.

Şener, yazısının sonunda "Yargıtay’ın incelemesini tamamlamasıyla PKK/DEM’in Hazine yardımının da durdurulması talep edilebilecek." dedi.

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