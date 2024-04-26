Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda konuşuyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 'Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

''Haçlı seferleriyle yakılıp yıkılan Kudüs'ü tekrar ayağa kaldıran ve 4 asır boyunca bir esenlik diyarı haline dönüştüren ecdadın torunları olarak Filistin'de yaşanan menfi-müspet her gelişmeyi yakından takip ediyoruz.''

''Mescid-i Aksa bizim sadece ilk kıblemiz değildir, aynı zamanda Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin de bize emanetidir.'' Erdoğan: ''Hiçbir güç kalbimizden Kudüs sevgisini sökemez.''

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