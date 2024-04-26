Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

YAYINLAMA
Google News
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda konuşuyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 'Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor!

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

''Haçlı seferleriyle yakılıp yıkılan Kudüs'ü tekrar ayağa kaldıran ve 4 asır boyunca bir esenlik diyarı haline dönüştüren ecdadın torunları olarak Filistin'de yaşanan menfi-müspet her gelişmeyi yakından takip ediyoruz.''

''Mescid-i Aksa bizim sadece ilk kıblemiz değildir, aynı zamanda Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin de bize emanetidir.'' Erdoğan: ''Hiçbir güç kalbimizden Kudüs sevgisini sökemez.''

Maliye peşlerine düştü! Devleti KDV oyunuyla milyarlarca lira dolandırdılar!Maliye peşlerine düştü! Devleti KDV oyunuyla milyarlarca lira dolandırdılar!

Bakan Tekin'den son dakika açıklaması! Yeni müfredat kamuoyunun görüşüne sunuldu!Bakan Tekin'den son dakika açıklaması! Yeni müfredat kamuoyunun görüşüne sunuldu!

Çöp konteynerlerinde şok görüntü! Ayıyı parçalara ayırıp çöpe attılar!Çöp konteynerlerinde şok görüntü! Ayıyı parçalara ayırıp çöpe attılar!

İstiklal'deki bombalı saldırı davasında, beklenen karar açıklandı!İstiklal'deki bombalı saldırı davasında, beklenen karar açıklandı!

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandan beslenen Haçlı zihniyeti tekrar hortlatılmak isteniyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandan beslenen Haçlı zihniyeti tekrar hortlatılmak isteniyor"
Öğrenciler Filistin'e destek için ayakta! Dünya üniversitelerinde İsrail'e tepki çığ gibi büyüyor!
Öğrenciler Filistin'e destek için ayakta! Dünya üniversitelerinde İsrail'e tepki çığ gibi büyüyor!
26 Nisan 2024 Cuma günlük burç yorumları! Bugün sizi neler bekliyor? O burç sahipleri aşk hayatınıza dikkat!
26 Nisan 2024 Cuma günlük burç yorumları! Bugün sizi neler bekliyor? O burç sahipleri aşk hayatınıza dikkat!
Son dakika! Katliam gibi tren kazasının duruşmasında karar açıklandı!
Son dakika! Katliam gibi tren kazasının duruşmasında karar açıklandı!
Son Haberler
Nedim Şener'den DEM Parti ile ilgili bomba! Yargıtay DEM Parti için harekete geçti
Nedim Şener'den DEM Parti ile ilgili bomba! Yargıtay DEM Parti için harekete geçti
TOKİ, aralarında İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da olduğu 33 ilde uygun fiyata arsa satışa sundu! İşte satış şartları ve gerekli evraklar
TOKİ, aralarında İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da olduğu 33 ilde uygun fiyata arsa satışa sundu! İşte satış şartları ve gerekli evraklar
Uzmanlardan kritik açıklama! Toz taşınımında 2,5 mikronun altındaki partiküller kana karışıp çeşitli sağlık risklerine neden oluyor
Uzmanlardan kritik açıklama! Toz taşınımında 2,5 mikronun altındaki partiküller kana karışıp çeşitli sağlık risklerine neden oluyor
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor!
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Alman vatandaşlığı yasası kıymetli bir adım”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Alman vatandaşlığı yasası kıymetli bir adım”
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Steinmeier basın toplantısı düzenledi: Döner sorusu salonu kahkahaya boğdu…
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Steinmeier basın toplantısı düzenledi: Döner sorusu salonu kahkahaya boğdu…
Çok Okunanlar
26 Nisan 2024 Cuma günlük burç yorumları! Bugün sizi neler bekliyor? O burç sahipleri aşk hayatınıza dikkat!
26 Nisan 2024 Cuma günlük burç yorumları! Bugün sizi neler bekliyor? O burç sahipleri aşk hayatınıza dikkat!
Meteorolojiden toz taşınımı ve fırtına uyarısı! 26 Nisan Cuma günü tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden toz taşınımı ve fırtına uyarısı! 26 Nisan Cuma günü tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
TOKİ, aralarında İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da olduğu 33 ilde uygun fiyata arsa satışa sundu! İşte satış şartları ve gerekli evraklar
TOKİ, aralarında İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da olduğu 33 ilde uygun fiyata arsa satışa sundu! İşte satış şartları ve gerekli evraklar
CHP, Saadet Partisine verdiği ödünç vekili geri çağırdı, TBMM'de Saadet Partisi grubu düşüyor
CHP, Saadet Partisine verdiği ödünç vekili geri çağırdı, TBMM'de Saadet Partisi grubu düşüyor
Son dakika! Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz Beşiktaş’taki evinde ölü bulundu!
Son dakika! Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz Beşiktaş’taki evinde ölü bulundu!
Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i Ankara'da ağırladı
Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i Ankara'da ağırladı
Yorumlananlar