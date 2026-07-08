CHP'de kaos sürüyor: Özel’in ekibinden il binalarını boşaltmamak için tekme, tokat, kavga, çilingir ve talanlı direniş!

CHP'de mutlak butlan kararının ardından Genel Merkez'den tahliye edilen Özgür Özel'in ekibinin, il başkanlıklarını boşaltmamak için direndiği öne sürüldü. İzmir, Malatya ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde kriz yaşanıyor.

CHP’de, Özgür Özel mutlak butlan sonrası Genel Merkez’den zorla tahliye edilirken ekibi il başkanlıklarını boşaltmamak için direniyor.

Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre; CHP'de mutlak butlan kararının ardından Genel Merkez'de yaşanan yönetim değişikliğinin benzeri il başkanlıklarına da yansıdı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin görevden aldığı il başkanlarının yerine yeni atamalar yaptığı, ancak bazı eski yöneticilerin il binalarını boşaltmadığı öne sürülüyor.

EŞYALARIN TALAN EDİLDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

İzmir'de il binasının tekme- tokat kavganın ardından teslim alındığı, Malatya'da binaya gece çilingir yardımıyla girildiği, Batman'da ise il binasındaki eşyaların talan edildiği iddia ediliyor.

Çanakkale'de de il binasının boşaltılmadığı öğrenidi.

ŞÜPHELİ PARA TRAFİĞİ

Ankara İl Başkanlığı'nda ise eski yönetimin binayı terk etmediği, karar defteri, banka hesapları ve araçların yeni yönetime teslim edilmediği ileri sürülüyor. Ayrıca banka hesaplarındaki şüpheli para trafiği nedeniyle devir teslim sürecinin geciktirilmek istendiği ve eski yönetim kadrolarının polis eşliğinde yürütülen tahliyeler üzerinden mağduriyet algısı oluşturmaya çalıştığı öğrenildi.

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Kaynak: SABAH

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