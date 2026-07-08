Altın fiyatları düşüyor mu? Fiyatlar temmuz ayının en dip seviyesinden döndü! Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet, ons altını ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimle birlikte dalgalı bir seyir izliyor. ABD ile İran arasındaki artan gerginlik, altın fiyatlarının temmuz ayının en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu. Ancak fiyatlar daha sonra kayıplarını geri aldı. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet, ons altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

1 8 Altın fiyatları, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimle birlikte dalgalı bir seyir izliyor. ABD ile İran arasındaki artan gerginlik, altın fiyatlarının temmuz ayının en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu. Ancak fiyatlar daha sonra kayıplarını geri aldı. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet, ons altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları... 2 8 Altın fiyatları, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimle birlikte dalgalı bir seyir izliyor. ABD ile İran arasındaki artan gerginlik, altın fiyatlarının temmuz ayının en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu. Ancak fiyatlar daha sonra kayıplarını geri aldı. Piyasalar akşam yayınlanacak Fed'in haziran toplantısı tutanaklarını izleyecek. 3 8 Altının ons fiyatı yüzde 0;4 yükselişle 4124 dolardan işlem görüyor. Gram altın yüzde 0;4 yükselişle 6212 TL seviyesinde seyrediyor. 4 8 Altın ABD ile İran arasındaki tansiyonun yükselmesi ile temmuz ayının en düşük seviyesine geriledikten sonra kayıplarını geri aldı. 5 8 Hürmüz Boğazı'nda bazı petrol tankerlerinin füze ile vurulmasının ardından ABD, İran'ın petrol ihracat lisansını iptal ettiğini duyurdu. Öte yandan ABD de İran'a hava saldırısı düzenledi. 6 8 Bu gelişmeler ışığında enerji fiyatları ve dolar endeksi yükselişe geçti. Artan enerji fiyatları ise küresel enflasyonu tetikleyeceğine yönelik endişeleri artırdı. 7 8 Fed'in haziran ayı toplantı tutanakları bugün başkan Kevin Warsh tarafından açıklanacak. Tutanaklarda faiz artırımına yönelik bir mesaj olup olmaması izlenecek. Fed'in Temmuz ayı toplantısı 29 Temmuz'da yapılacak. 8 8 Ancak uzmanlar Fed'in yükselen enerji fiyatları nedeniyle eylül ayındaki toplantısında faiz artırma ihtimalinin arttığını belirtiyor. Faiz getirisi olmayan altın yüksek faiz ortamında cazibesini yitiriyor.



