Altın fiyatları düşüyor mu? Fiyatlar temmuz ayının en dip seviyesinden döndü! Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet, ons altını ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları düşüyor mu? Fiyatlar temmuz ayının en dip seviyesinden döndü! Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet, ons altını ne kadar, kaç TL?
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Altın fiyatları, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimle birlikte dalgalı bir seyir izliyor. ABD ile İran arasındaki artan gerginlik, altın fiyatlarının temmuz ayının en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu. Ancak fiyatlar daha sonra kayıplarını geri aldı. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet, ons altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...