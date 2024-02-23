İstanbul'da kentsel dönüşüm yapacaklara devletten 700 bin TL hibe! Resmi Gazete yayınlandı

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak isteyen hükümet düğmeye bastı. Bu kapsamda Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre hak sahiplerine konut için 700 bin TL’ye kadar hibe, 700 bin TL’ye kadar kredi ve 100 bin TL tahliye desteği verilebilecek.

YAYINLAMA
Google News
İstanbul'da kentsel dönüşüm yapacaklara devletten 700 bin TL hibe! Resmi Gazete yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre İstanbul’da yürütülecek olan kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yeni yapılarda hak sahiplerine konut için; 700 bin TL’ye kadar hibe, 700 bin TL’ye kadar kredi, bir iş yeri için; 350 bin TL’ye kadar hibe, 350 bin TL’ye kadar kredi verilebilecek.

bursada-kentsel-donusum-kapsaminda-yapilan-insaatta-vinc-devrildi.jpg

Ayrıca hak sahiplerinin diğer yapılarında her bir konut için 1 milyon 400 bin TL’ye ve diğer her bir iş yeri için de 700 bin TL’ye kadar kredi verilebilecek. İnşaat yapımında verilecek hibe desteği haricinde tahliye için ise maliklere, kiracılara ve sınırlı ayni hak sahiplerine bir kereye mahsus karşılıksız 100 bin TL tahliye desteği verilecek.

bingol-belediyesi-kentsel-donusum-projesi-kapsaminda-kira-yardimlarinin-001.jpg

Söz konusu karara göre, riskli yapının bulunduğu parsellerde üretilecek projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının, mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde hibe ve kredi desteğinden yararlanılamayacak.

bursada-kentsel-donusum-kapsaminda-yapilan-insaatta-vinc-devrildi-001.jpg

Kredi ödemeleri ilk 12 taksit faizsiz ve 120 ay vadeli olacak

Kredi geri ödemeleri, geri ödemesiz dönemden sonraki ilk aydan itibaren başlayacak ve ilk 12 taksit faizsiz olmak üzere en fazla 120 ayda tamamlanacak. Geri ödemesiz ve faizsiz dönem sonunda ilk taksit ödemesinden önce başlangıç güncellemesi yapılacak. Kredi verilirken hak sahiplerinin gelir ve kredi puanına bakılmayacak. Kredi geri ödemeleri Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülecek.

2017/03/22/mevlana-ulus-kentsel-donusum-alaninda-incelemelerde-bulunan-yildirim-001.jpg

“Toplam 1,5 milyon TL destek ile İstanbul’un kentsel dönüşümünü hızlandıracağız”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki söz konusu karara ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ”İstanbul'un kentsel dönüşümü için başlattığımız 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında vereceğimiz destek paketi yürürlüğe girdi.

700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi, 100 bin TL tahliye desteği olmak üzere toplam 1,5 milyon TL destek ile İstanbul’un kentsel dönüşümünü hızlandıracağız” ifadelerine yer verdi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
CHP Mamak Belediye Başkan Adayından, Irak Türkmeni çocuklara yönelik şok sözler!
CHP Mamak Belediye Başkan Adayından, Irak Türkmeni çocuklara yönelik şok sözler!
Yerli savaş uçağı KAAN’ın orduya katılacağı tarih belli oldu: Müjdeyi Cumhurbaşkanı verdi…
Yerli savaş uçağı KAAN’ın orduya katılacağı tarih belli oldu: Müjdeyi Cumhurbaşkanı verdi…
Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: "Dertleri sadece çıkarlarını korumak"
Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: "Dertleri sadece çıkarlarını korumak"
Terazi burcu dikkat! Bugün sizin için çok önemli
Terazi burcu dikkat! Bugün sizin için çok önemli
Son Haberler
Türkiye, TOBB’da ev sahipliği yaptığı, ABD Yeşil Teknoloji heyetleri ile bir araya geldi
Türkiye, TOBB’da ev sahipliği yaptığı, ABD Yeşil Teknoloji heyetleri ile bir araya geldi
Düzce'de korku dolu gece! Tek katlı ev gözlerinin önünde kül oldu!
Düzce'de korku dolu gece! Tek katlı ev gözlerinin önünde kül oldu!
Bayburt'ta yeniden kar yağışı etkili oldu! Eline küreği alan kapısını küredi!
Bayburt'ta yeniden kar yağışı etkili oldu! Eline küreği alan kapısını küredi!
Çin’de tarihe geçecek zincirleme kaza! 100'den fazla araç birbirine girdi!
Çin’de tarihe geçecek zincirleme kaza! 100'den fazla araç birbirine girdi!
Feyza Altun için şok talep! Hapis cezası alabilir
Feyza Altun için şok talep! Hapis cezası alabilir
Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı... Feyza Altun davasında yeni gelişme: 3 yıla kadar ...
Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı... Feyza Altun davasında yeni gelişme: 3 yıla kadar ...
Çok Okunanlar
İstanbul'da kentsel dönüşüm yapacaklara devletten 700 bin TL hibe! Resmi Gazete yayınlandı
İstanbul'da kentsel dönüşüm yapacaklara devletten 700 bin TL hibe! Resmi Gazete yayınlandı
Bu liste kaçmaz! BİM aktüel ürünler bu sabah raflardaki yerini alıyor: Süpürge, mikrodalga fırın, laptop ve daha fazlası…
Bu liste kaçmaz! BİM aktüel ürünler bu sabah raflardaki yerini alıyor: Süpürge, mikrodalga fırın, laptop ve daha fazlası…
Tansu Çiller İstanbul'da Murat Kurum'u desteklediğini açıkladı! Sosyal medyada gündem oldu
Tansu Çiller İstanbul'da Murat Kurum'u desteklediğini açıkladı! Sosyal medyada gündem oldu
Hava mevsim normallerinin üzerine çıkıyor! Yurt genelinde bugün hava nasıl? İşte cuma günü hava durumu...
Hava mevsim normallerinin üzerine çıkıyor! Yurt genelinde bugün hava nasıl? İşte cuma günü hava durumu...
Cüneyt Özdemir sordu: "Turist olarak mı gittiniz?" Alper Gezeravcı cevabıyla usta gazeteciyi şaşkına çevirdi!
Cüneyt Özdemir sordu: "Turist olarak mı gittiniz?" Alper Gezeravcı cevabıyla usta gazeteciyi şaşkına çevirdi!
KPSS şartı yok! Diploma ile giden iş sahibi olacak
KPSS şartı yok! Diploma ile giden iş sahibi olacak
Yorumlananlar
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar