Narin Güran bulundu mu? Amcası adliyeye sevk edildi!

21 Ağustos'ta, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakıldı. Aramalar, on üçüncü günde de devam ediyor.

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Ancak şimdiye kadar ekipler yeni bir ize rastlamadı. 18 yaşındaki kardeş, kolunda ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. Narin'in fotoğraflarından alınan çene yapısı örnekleri ile karşılaştırılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bununla birlikte, ısırık izinin gerçek sahibi belirlenemedi. Bu nedenle ağabey serbest bırakıldı.

Amcası adliyeye sevk edildi!



AMCA gözaltına alındı, Narin'i arama çalışmalarının on birinci gününde. Narin'in amcası ve Tavşantepe Mahallesi muhtarı S.G. tutuklandı. SG bugün mahkemeye sevk edildi.