Kasım Gülpınar kimdir? Neden istifa etti? Kasım Gülpınar kaç yaşında, nereli?

20 Eylül 1969'da Kasım Gülpınar, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.



TBMM'nin 24., 25., 26. ve 27. dönemlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Şanlıurfa milletvekili oldu.



2023 genel seçimlerinde yeniden aday olmadığı için 10 Nisan 2023'te Cumhurbaşkanı danışmanı oldu.



Daha sonra 23 Ocak 2024'te AK Parti'den ayrıldı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) kurdu.



2024 yerel seçimlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak yarıştı ve yüzde 38,9 oy aldı.