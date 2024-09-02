İstanbul'da sular kesilecek! Bu bölgelerde 15 saat su kesintisi olacak

Bakırköy'deki beş mahalleye su 15 saat boyunca sağlanamayacak.



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Zuhuratbaba Mahallesi'nde Karabal Deresi atık su ve yağmur suyu dere ıslahı projesi kapsamında isale hattındaki boruların altında çalışma yapılacak.



Çalışmaların bir sonucu olarak Zuhuratbaba, Ataköy 1. Kısım, Ataköy 2, 5, 6. Kısım ve Ataköy 3, 4, 11. Zaman ve Ataköy 7, 8, 9. Kısım mahallelerine yarın saat 09.00'dan 24.00'a kadar su verilmeyecektir.