Bayram tatilinde ortaya çıkan acı bilanço: Tedbirlere rağmen 70 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Çiftçi, Sosyal medya hesabından paylaştı, "9 günlük bayram tatilinde trafik kazalarında 70 kişi hayatını kaybetti..."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatiline ilişkin trafik bilançosunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çiftçi, bayram süresince tüm tedbirlere rağmen trafik kazalarında 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

'EN DÜŞÜK CAN KAYBININ YAŞANDIĞI BAYRAM'

Bayram boyunca 334 bin 17 personelin görev yaptığını belirten Çiftçi, trafikte ise 66 bin 481 personel ve 49 bin 826 ekip aracıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

Çiftçi, 2026 Kurban Bayramı'nın, 9 günlük tatil uygulanan bayramlar arasında en düşük can kaybının yaşandığı dönem olduğunu vurgulayarak, 2024 yılında 71 olan can kaybının bu yıl 70'e düştüğünü kaydetti.

'HİÇBİRİ TESELLİ DEĞİL'

Önceki yılların ortalamasıyla kıyaslandığında ölümlü trafik kazalarında yüzde 45,1, kaza yerindeki can kayıplarında ise yüzde 34,3 oranında azalma yaşandığını aktaran Çiftçi, "Bizim için hiçbir rakam teselli değildir. Hedefimiz, tek bir vatandaşımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bakan Çiftçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Milyonlarca vatandaşımızın sıla-ı rahim için yollara çıktığı, sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığı Kurban Bayramı tatilini geride bıraktık.

Bayram boyunca İçişleri Bakanlığımızın 334 bin 17 personeli, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 24 saat esasına göre görev yaptı. Trafikte ise 66 bin 481 personelimiz ve 49 bin 826 ekip aracımızla denetimlerimizi aralıksız sürdürdük.

Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Rabbimden rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır.

Bununla birlikte aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği hassasiyet sayesinde, 2026 yılı Kurban Bayramı; 9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramları içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl olmuştur.

9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramlarında trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı:

2016: 117

2018: 148

2021: 87

2023: 110

2024: 71

2026: 70

Ayrıca önceki 9 günlük Kurban Bayramlarının ortalamasıyla kıyaslandığında, ölümlü trafik kazalarında %45,1, kaza yeri can kayıplarında ise %34,3 oranında düşüş kaydedilmiştir.

Elbette bizim için hiçbir rakam teselli değildir. Hedefimiz, tek bir vatandaşımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Bu anlayışla daha güvenli yollar ve daha güvenli bir Türkiye için çalışmalarımızı aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle sürdüreceğiz.

Kaynak: Haber7

Silivri'den verdi veriştirdi: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na sert çıkış

TÜİK'ten önemli açıklama: Türkiye'nin 2026 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları belli oldu

Netanyahu'dan orduya yeni saldırı talimatı