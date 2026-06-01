Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı: Bugün 1 gram altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları İran-ABD savaşının yarattığı belirsizlik, dolar endeksinin güçlenmesi ve yüksek seyreden petrol fiyatları nedeniyle haftaya düşüşle başladı.
Spot altın sabah 08:10 itibarıyla yüzde 0,4 düşüşle 4516 dolar seviyesinde seyrediyor.
Gram altın yüzde 0,3 düşüşle 6666 TL'den alıcı buluyor.
Gümüşün ons fiyatı ise yüzde 0,4 yükselişle 75,62 dolar seviyesinde.
ABD Başkanı Trump'ın İran savaşının yakında sona ereceğini açıklaması ile cuma günü yükselen altın, dolar endeksinin güçlenmesi, petrol fiyatlarının yüksek seyri ve ateşkesin gerçekleşeceğine dair belirsizlikle yükseldi. Piyasalar Trump'ın İran hakkında vereceği karara odaklandı.
ABD-İran savaşı ile dünya petrol tedariğinin yüzde 20'sinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı savaşın başından bu yana kapalı durumda. Bu durum petrol ve nakliye fiyatlarının yüksek seyretmesine neden oluyor. Artan enerji fiyatlarının ise küresel enflasyon artışını tetiklemesinden korkuluyor.
Görevi yeni devralan Fed Başkanı Kevin Warsh'ın faiz konusunda nasıl bir karar vereceği yakından takip edilirken uzmanlar enflasyonun gidişatına göre Fed'in faiz artırımı senaryolarını gündeme alabileceğini belirtiyor. Faiz getirisi olmayan altın, yüksek faiz ortamında cazibesini kaybediyor.
