Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar artıyor! Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin kuzeyi ile Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Antalya'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 27°C
Az bulutlu
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık