7 aylık hamileydi: Esra hemşire evinde ölü bulundu

Antalya'da acı olay: Acil serviste görev yapan 29 yaşındaki, hemşire Esra Uğur karnında taşıdığı 7 aylık bebeğiyle evinde ölü bulundu.

Yakınlarının haber alamaması üzerine eve giren ekipler, genç kadını kolunda serum takılı halde hareketsiz buldu. Boşanma aşamasında olduğu ve kumar borcu bulunduğu öğrenilen Uğur'un ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, polis seruma anestezik madde enjekte ederek yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Antalya'da bir hastanenin acil servisinde görev yapan 29 yaşındaki hemşire Esra Uğur, evinde ölü bulundu. 7 aylık hamile olduğu öğrenilen genç kadının ölümüne ilişkin soruşturma başlatılırken, polis intihar ihtimali üzerinde duruyor.

YAKINLARI ULAŞAMAYINCA ORTAYA ÇIKTI

Olay, Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Bir süredir kendisinden haber alamayan yakınları, boşanma aşamasında olduğu eşi U.U.'dan yardım istedi.Adrese giden U.U., polis ekipleriyle birlikte daireye girdi. Evde yapılan kontrolde Esra Uğur, koltuk üzerinde kolunda serum takılı halde hareketsiz bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLEND

İİhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, 29 yaşındaki hemşirenin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Uğur'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNESİ FENALAŞTI

Adli Tıp Kurumu'na gelen anne Emine Uğur ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Cenazenin teslimi sırasında gözyaşlarına hakim olamayan anne fenalaşarak ambulansa alındı. Esra Uğur'un cenazesi, görev yaptığı hastanede düzenlenen törenin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Esra Uğur'un bir süredir eşiyle sorun yaşadığı, boşanma aşamasında olduğu ve kumar borcu bulunduğu belirlendi. Soruşturmayı yürüten ekiplerin, genç kadının kolundaki seruma anestezik madde enjekte ederek yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

