Murat Kurum'dan, 'kopyala-yapıştır proje' eleştirilerine yanıt "Bizi takdir edecek millettir"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Kağıthane Belediyesi Yeni Kültür Merkezi'nde düzenlenen "3 Kademe İlçe Yönetimi-Sandık Görevlileri - Okul Sorumluları" toplantısına katıldı.

Kurum, salondaki vatandaşlarla tek tek el sıkışıp selamlaştı.

Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Murat Kurum, hatıra fotoğrafı da çektirdi. İBB Başkan Adayı Kurum daha sonra basın açıklamasında bulundu.

"Bu projeler işte kopyala yapıştır projeleri diyorlar"

25 Ocak'ta proje lansmanından sonra mevcut İBB yönetimin projeler hakkında kopyala yapıştır eleştirisine cevap veren Kurum "İstanbul'un önümüzdeki 100 yılını anlattığımız toplantıda İstanbulluların gerçek dertlerine gerçek sorunlarına halkımızın gerçek taleplerine odaklanmaya çalıştık. Biz bu projeleri açıklayınca mevcut yönetim hemen telaşlandı. Bu projeler işte kopyala yapıştır projeleri diyorlar. Bu projelerden biz de faydalanabilir miyiz diye bakacağız biz de bu manada inceleyeceğiz diyorlar. Buradan Kağıthane'den onlara diyoruz ki yarı zamanlı belediyecilik yapan, boş zamanlarında belediyeye uğrayan bir yönetimin bizi takdir etmesini asla ve asla beklemiyoruz.

Bizi takdir edecek millettir. Bizim takdir edecek Kâğıthane'dir, Bayrampaşa'dır. Bu projelerden onlar da faydalanacak. 1 Nisan sabahı eğer İstanbul'da yaşayacaklarsa tüm İstanbullular gibi onlar da bu hizmetlerden bu projelerden faydalanacaklar. Kopyala yapıştır kısmını ben anlayamadım. Geçtiğimiz 5 yılda İstanbul'a 650 kilometre metro yapıldı da biz görmedik mi? Geçtiğimiz 5 yılda Kağıthane'ye verilen sözler tutuldu da biz duymadık mı? İstanbul'un 2 yakasına 2 tünel yapıldı da biz görmedik mi? İstanbul'un gençlerinin kadınlarının sorunları çözüldü de biz duymadık mı? İstanbul'a 122 kilometre tünel, karayolu, kavşak projeleri yapıldı da İstanbullular bunu görmedi mi? İstanbullular her şeyi görüyor. 31 Mart'ta da sizlere gereken cevabı sandıkta verecek" dedi.