Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu

31 Mart yerel seçimlerine günden güne yaklaşılırken vatandaşlar anket sonuçlarını araştırarak seçimin nabzını tutmaya çalışıyor. Peki Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İstanbul için yayınlanan son 9 anket seçim sonucu burada.

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Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu

İstanbul seçimlerinde ne olacak? İYİ Parti, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin aday çıkarmasıyla hesaplar karıştı. Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçeceği kabul edilen seçimde kim ne kadar oy alıyor? Anket şirketleri peş peşe anketler yayınlamayı sürdürüyor. İşte 6 anket şirketinin İstanbul anketlerinin sonuçları...

Gözler, 16 milyon kişinin yaşadığı Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da. 2019'da yerel seçimde AK Parti, 25 yıllık İstanbul iktidarını kaybetmiş, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu tekrarlanan seçimde kentin yeni belediye başkanı olmuştu. 31 Mart sonrası 1 Nisan'da İBB Başkanlığı koltuğuna kim oturacak? İşte anket sonuçları...

Son seçimi bilen SONAR anketi...

Ekrem İmamoğlu (CHP): Yüzde 41,9
Murat Kurum (AK Parti): Yüzde 41,3
Buğra Kavuncu (İYİ Parti): Yüzde 4
Mehmet Altınöz (Yeniden Refah): 2,5

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Son seçimi en doğru tahmin eden OPTİMAR

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 39,1
Murat Kurum: Yüzde 37,7
Buğra Kavuncu: Yüzde 5
Mehmet Altınöz: Yüzde 3

METROPOLL Araştırma anketi

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 41,6
Murat Kurum: Yüzde 38,8
Buğra Kavuncu: Yüzde 2,9
Mehmet Altınöz: -

ORC Araştırma anketi

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 36,5
Murat Kurum: Yüzde 37,7
Buğra Kavuncu: Yüzde 3,6
Mehmet Altınöz: Yüzde 2,9

YÖNEYLEM Araştırma anketi

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 39,1
Murat Kurum: Yüzde 32,9
Buğra Kavuncu: Yüzde 2,8
Mehmet Altınöz: Yüzde 3,6

Di-En Araştırma anketi

Ekrem İmamoğlu: 43,8
Murat Kurum: 38,2
Buğra Kavuncu: 4,3
Mehmet Altınöz: 2,4

Murat Kurum'un yaptırdığı anket

- Sahadaki anket en gerçekçi ankettir en doğru ankettir. Diğer taraftan yapılan anketlerde de hatırlayın. Bundan 2 ay önce 8-10 puan önde oldukları yönünde manipülasyonlarını yaptılar. Sahaya çıktık, 1,5-2 puan şu an biz öne geçtik.

HBS anketinin sonuçları...

HBS'nin "31 Mart Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz" sorusuna katılımcılardan yüzde 38.3'ü AK Parti/MHP cevabı verirken, yüzde 36,9'u CHP karşılığı verdi. İYİ Parti diyenlerin oranı yüzde 5.2, DEM Parti diyenlerin oranı yüzde 4.8, Zafer Partisi diyenlerin oranı yüzde 2, Yeniden Refah Partisi diyenlerin oranı ise 1.9 çıktı.

Areda Survey anketi...

Türkiye genelinde 2 bin 24 kişinin katılımıyla gerçekleşen Areda Survey'in araştırmasına göre Türk halkının yüzde 52’si İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Murat Kurum’un kazanacağını düşünüyor. İstanbul’un mevcut Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oranı ise yüzde 48’de kalıyor.

Kaynak: İnternethaber.com

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