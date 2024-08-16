Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajı: 'Ayıptır, yapmayın beyler'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı partililerin eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı söylem ve açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Ayıptır, yapmayın beyler' diyerek Kılıçdaroğlu'na destek mesajı yayınladı.

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Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajı: 'Ayıptır, yapmayın beyler'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya platformu X üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımında bulundu.

İnce'nin açıklaması şu şekilde;

"YAPMAYIN BEYLER"

"Kemal Kılıçdaroğlu sarayın veya dış güçlerin adamı değildir. 13 yıl CHP Genel Başkanlığını yapan, türlü tehditlere ve hakaretlere maruz kalan, gücü yettiğince mücadele eden bir kişiye bugünlerde yapılan hakaretleri kınıyorum. Kemal Bey ile parti içinde mücadele ettim, siyasi olarak bir çok stratejik hata yaptığını ifade ettim. Etrafını yanlış insanların sardığını, yanlış yönlendirildiğini bana karşı da çok yanlışlar yapıldığını söyledim. En kızgın olduğum zamanlarda bile kendisine hakaret etmedim. O da bana hakaret etmedi. Yıllardır çantasını taşıyan, yalakalıkta kimseye fırsat vermeyenlerin şimdi vurun abalıya korosunda yer alması en hafif tabirle ayıptır. Yapmayın beyler"!

KEMAL KILIÇDAROĞLU GÜÇ GÜÇLERİN ADAMI DEĞİLDİR

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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