Mourinho'dan flaş sözler! Derbi öncesi Okan Buruk'a gönderme

Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı Kasımpaşa maçının ardından Jose Mourinho, Galatasaray derbisine ve sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk için tartışma yaratacak ifadeler kullandı.



Derbiye hazırlanmak için Galatasaray'a göre daha fazla zamanları olduğunu hatırlatan Jose Mourinho, "Bunun bir avantaj olduğunu düşünmüyorum" dedi. 3 gün toparlama süresi normaldir. Dünde de harika bir oyun sergilediler ve kolay bir galibiyet aldılar. 6 değişiklik yapma fırsatı vardı. Hafta içi oynadıkları maç iç sahada olacak. "Bir sorun olacağını zannetmiyorum" dedi.

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Okan Buruk Sözleri



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Halil Umut Meler ile yakın arkadaş olmasının sorulması üzerine Jose Mourinho, "Meslektaşım Okan'ın bu hakemle yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum" dedi. Sizin söyledikten sonra öğrendim. "Hakemeler dürüst olduğu sürece başkanlarla, teknik direktörlerle ve gazetecilerle arkadaş olabilirler" dedi.



Galatasaray Derbisi



Mourinho, Galatasaray maçını izlediğini ancak derbiyi henüz düşünmediğini söyledi. Dün oynadıkları maçı izledim. Yapacak bir şeyim yoktu, yalnızca yatağımda uzanıyordum. "Ama derbi maçı henüz düşünmedim" dedi.