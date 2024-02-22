MİT'ten başarılı operasyon! PKK/YPG’li Renas Amed kod adlı terörist, etkisiz hale getirildi!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yaptığı açıklamada, görevlendirilen özel ekip vasıtası ile PKK/YPG’li Renas Amed kod adlı Murat Ateş’i yakın takibe alarak, Suriye/Kamışlı’da düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

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MİT'ten başarılı operasyon! PKK/YPG’li Renas Amed kod adlı terörist, etkisiz hale getirildi!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Renas Amed kod adlı Murat Ateş’i Suriye/Kamışlı’da düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT, görevlendirdiği özel ekip vasıtası ile PKK/YPG’li Renas Amed kod adlı Murat Ateş’i yakın takibe aldı. Yürütülen hassas saha çalışmaları neticesinde terörist Ateş nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

MİT'ten başarılı operasyon! PKK/YPG’li Renas Amed kod adlı terörist, etkisiz hale getirildi!

Renas Amed kod Murat Ateş kimdir?

Murat Ateş, PKK terör örgütüne 2014 yılında Avrupa’dan katılım sağladı. 2014-2016 yılları arasında Irak Kandil, Avaşin ve Gare alanlarında silahlı faaliyet yürüttü, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik gerçekleştirilen sızma tarzı eylemlerde yer aldı. 2016 yılında Suriye’ye geçti. Örgüt üst yönetimi tarafından 2017’de Suriye Kamışlı’da PKK/YPG lojistik ve maliye sözde sorumluluğu görevine getirildi. 2020-2023 arasında Suriye/Kesra alanı lojistik sözde sorumlusu oldu. 2024 itibarıyla PKK/YPG sözde Cezire bölgesi Askeri Hastaneler maliye sözde sorumlusu olarak faaliyet göstermeye başladı. Murat Ateş, görevi kapsamında örgütün illegal para trafiğini yöneten şahıslar arasında da yer alıyordu.

MİT'ten başarılı operasyon! PKK/YPG’li Renas Amed kod adlı terörist, etkisiz hale getirildi!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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