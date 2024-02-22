Twitch ücretlerine devasa zam! Güncel Twitch ücretleri

Twitch, Türkiye, Avustralya, Kanada ve Birleşik Krallık'ta fiyatlarında değişiklikler yaptı. Twitch abonelik fiyatları, 2021 yılında yerel fiyatlandırmaya geçtikten sonra ülkemizde yüzde 340'a varan bir artış gördü. Yeni yükseltilmiş Twitch abonelik ücretleri buradadır...

Twıtch Abonelik Ücretleri Yeniden Düzenlendi!

Twitch Blog sayfasında, "Twitch yayıncıları, topluluklarını oluşturmak ve hedeflerine ulaşmakta gelir getirici araçlarımızı kullanıyorlar." Bunlardan en önemlisi abonelik, izleyicilerin sevdikleri yayıncıları desteklemesine olanak tanır. İlk günden bu yana abonelik fiyatları hiç yükselmedi ve 2021'de yerel fiyatlandırma uygulaması nedeniyle birçok ülkenin fiyatları düşürdü. Yayıncıların artan masrafları ve bazı yerel para birimlerindeki değişiklikler nedeniyle bazı ülkelerde abonelik fiyatlarını değiştiriyoruz." ifadelerini kullandılar.

Twitch Aboneliği İçin Yeni Ücretler

Twitch abonelik ücretleri, Kademe 1 abonelik için 9,90 TL'den %333 artışla 43,90 TL'ye yükseldi.

Kademe 2 aboneliği 19,99 TL'den %340 zamla 87,90 TL'ye yükseldi.

Kademe 3 aboneliği 49,99 TL'den %330 zamla 215,90 TL'ye yükseliyor.