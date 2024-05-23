Milyonlarca öğrenci merakla bekliyordu! YKS sınav giriş belgeleri açıklandı!

Milyonlarca öğrenci merakla beklediği YKS sınav giriş belgeleri açıklandı. İşte o bilgiler...
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği haber geldi. ÖSYM, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sınavı giriş belgesinin erişime açıldığını duyurdu.
ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi
8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, “Temel Kurallar” metnine ve Kılavuz’a aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınava girecek adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.
ÖNEMLİ UYARILAR: DİKKAT!
2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber