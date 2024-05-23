Milyonlarca öğrenci merakla bekliyordu! YKS sınav giriş belgeleri açıklandı!

Milyonlarca öğrenci merakla beklediği YKS sınav giriş belgeleri açıklandı.

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Milyonlarca öğrenci merakla bekliyordu! YKS sınav giriş belgeleri açıklandı!

Milyonlarca öğrenci merakla beklediği YKS sınav giriş belgeleri açıklandı. İşte o bilgiler...

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği haber geldi. ÖSYM, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sınavı giriş belgesinin erişime açıldığını duyurdu.

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyordu! YKS sınav giriş belgeleri açıklandı! İşte başvuru bilgileri...

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, “Temel Kurallar” metnine ve Kılavuz’a aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınava girecek adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyordu! YKS sınav giriş belgeleri açıklandı! İşte başvuru bilgileri...

ÖNEMLİ UYARILAR: DİKKAT!

2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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