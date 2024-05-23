Pendikspor'dan üzücü haber! Başarılı genç sporcusu Caner Oral, yoğun bakımda

Siltaş Yapı Pendikspor'dan yapılan açıklamada geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu alt yapı sporcularında Caner Oral, Marmara eğitim araştırma hastanesinde yoğun bakıma alındı

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Pendikspor'dan üzücü haber! Başarılı genç sporcusu Caner Oral, yoğun bakımda

Bu sezon TFF Gelişim Ligleri Başkan Mahmut Türkoğlu ve yönetimi alt yapıda yapılan başarılı çalışmalar neticesinde U-14 kategorisinde başarıdan başarıya koşan, lig maçları sonrası kazandığı başarının sonucunda Antalya'da düzenlenen U-14 Türkiye Şampiyonasına katılmıştı.

BAŞARILI GENÇ OYUNCU YOĞUN BAKIMA ALINDI

Sırasıyla Gençlerbirliği ve Adana Demirspor'u yenip ilk 8 takım arasına kalarak adını çeyrek finale yazdıran, Siltaş Yapı Pendikspor U-14 takımının değerli ve başarılı orta saha oyuncusu Caner Oral geçirdiği ani rahatsızlık sonucu Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Pendikspor'un başarılı genç sporcusu Caner Oral yoğun bakımda

"GEÇMİŞ OLSUN CANER ORAL"

Pendikspordan yapılan açıklamada "Başarılı, genç oyuncu kardeşimize, ailesine ve Siltaş Yapı Pendikspor Kulübümüze geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor en kısa sürede sağlığına kavuşarak yeşil sahalara dönmesini ve başarıdan başarıya koşmasını diliyoruz" denildi.

Pendikspor'un başarılı genç sporcusu Caner Oral yoğun bakımda

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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